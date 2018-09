L'art del casal Creactiu decora els locals buits de Ripoll

Els infants del casal d'estiu Creactiu de Ripoll són els artistes de les creacions que llueixen a alguns dels locals buits del barri vell de la vila, una iniciativa de l'Ajuntament per fer més atractius els aparadors dels locals tancats. Per exemple, a la plaça Anselm Clavé, dins de l'aparador de l'antiga llibreria La Tralla, s'hi han exposat unes màscares elaborades totalment per aquests nens i nenes sota la direcció de l'artista ripollès Eudald Hueso, que els va ensenyar i acompanyar en tot el procés de creació. A la plaça Sant Eudald, un altre aparador llueix alguns molinets de vent i papallones de papiroflèxia, aquesta vegada sota la direcció de les mateixes monitores del casal. Cada obra està acompanyada amb un cartell que explica els materials utilitzats i qui hi ha participat.