Docents de Religió aproven el canvi de l'assignatura per «cultures religioses»

JUNTS, el sindicat de docents de Religió de Catalunya, especifica que pràcticament el 80% dels alumnes de les escoles públiques desconeixen què significa i representa «aquell senyor en una creu» si no els ho han explicat a casa. I és per aquest motiu que els professors de Religió donen suport a la proposta que va anunciar el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, en què es pretén canviar l'assignatura de Religió catòlica confessional per una matèria on es tractin les diferents cultures religioses de manera aconfessional. «Es tracta de donar una resposta a la realitat actual del territori on conviuen diverses cultures i religions. El desconeixement cap a l'altre genera por i, llavors, és més fàcil que aparegui el racisme i la intolerància», explica Pitu Pujol, el president del sindicat.

Actualment, els professors de Religió de les escoles i els instituts públics es regeixen pel Concordat amb la Santa Seu, un acord entre l'Estat i el Vaticà de 1979 on es determina que en tots els centres públics s'ha d'ensenyar la religió catòlica confessional. «El fet que aprovem la iniciativa no significa que s'hagi d'eliminar aquest pacte, perquè la religió catòlica seguirà present a les escoles i és un coneixement important que han de tenir els alumnes, però no ha de ser l'únic», aclareix el president. Així, els docents han de tenir una formació específica com a mestres, pel que fa a Primària, o una titulació universitària civil, com ara Història o Geografia, per a Secundària i, d'altra banda, el Bisbat de cada demarcació ha d'aprovar-los com a delegats d'ensenyament.

Per tant, són els òrgans oficials de les diverses comunitats i el Departament d'Ensenyament els que han de trobar un consens per poder oferir aquesta nova opció a les escoles públiques. «Com que nosaltres tenim vincles amb el Bisbat, intentarem que la mesura es prengui de forma consensuada, tant pel que fa a la religió catòlica en aquest cas com en el cas de la musulmana i la resta de confessions», declara Pujol, així que JUNTS es reunirà amb Bargalló el pròxim 19 de setembre.



L'alternativa és separar

«Crec que s'arribarà a aquest acord perquè és una necessitat de país. Bàsicament, el que estem intentant és fer una assignatura que aglutini tots els alumnes independentment de la religió que tinguin i que proporcioni vincles o coneixements entre uns i altres», detalla el docent. De fet, Bargalló va assegurar que aquests coneixements ja s'imparteixen en algunes escoles concertades. «L'alternativa, si no, és separar-los per religions en aules i amb professors diferents durant aquella hora; cosa inviable a causa de l'àmplia varietat que trobem a les classes (sikhs, hindús, musulmans, catòlics, protestants, etc.), però és el que estableix ara mateix la legislació com a conseqüència del desenvolupament i l'aplicació del pacte amb l'església amb els anys», afegeix Pujol. El sindicat considera que molts alumnes són «analfabets religiosos», ja que si han cursat l'assignatura d'Ètica, no han tingut l'oportunitat d'aprendre a apreciar la fe. De totes maneres, en cap cas es té en compte aquesta matèria de forma confessional, així que no valorarà les creences individuals de cada persona, simplement vol apropar competències per entendre el que és «una part de la història de la humanitat» i deixar de banda les «diferències, que es fan encara més evidents si separem els alumnes per les seves creences», diu Pujol.



La formació del professorat

Moltes famílies, tot i ser creients, opinen que l'escola no és el lloc «adequat» per impartir Religió catòlica. És per això que JUNTS agraeix el fet que la cultura religiosa aconfessional, fins ara «marginal», pugui ocupar una posició central en l'educació de les aules. En aquest sentit, el sindicat demana que s'integri els professors de Religió a la proposta, que se'ls «tingui en compte» i no se'ls faci fora dels seus llocs de treball.

«Hi ha una gran part dels professors que ja tenen coneixements en el diàleg interreligiós i serien capaços d'impartir aquesta nova assignatura, però també hi ha una part de professors que s'hauria de reubicar», comenta el president de l'agrupació. Tots ells estan habilitats per explicar la religió catòlica; per tant, als primers se'ls hauria d'habilitar perquè poguessin transmetre els coneixements de la resta de confessions, i als segons se'ls hauria de formar.

Aquesta reforma també té la intenció d'estabilitzar el col·lectiu i equiparar-lo amb les altres àrees educatives. La situació laboral dels professors de Religió s'ha anat precaritzant i ara mateix les seves places depenen de la quantitat d'alumnes que tenen apuntats a les lliçons. «Com que no hi ha prou alumnes estem repartits en més d'una escola amb curtes jornades laborals. Per exemple, jo faig classes en tres centres i cada dia vaig a una escola diferent», explica Pujols, que és docent de l'escola El Rodonell de Corçà, de la Fluvianets de l'Armentera i de l'escola Amistat de Figueres.