L'Escola d'Expressió d'Olot millora l'oferta destinada a la gent gran

La principal novetat de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot per a aquest curs 2018-2019 és que dins la programació de l'escola s'hi engloba tota l'oferta de gent gran que fins al curs passat oferia l'Institut Municipal d'Educació.

A partir d'aquest curs, s'ha ampliat l'oferta d'activitats per a adults: s'ofereix un taller de joieria, un de teatre, un taller de patchwork, etc. Els alumnes de més de 60 anys tindran bonificacions en la quota.

Una altra novetat és que per als nens i nenes de 3 a 11 anys s'ofereix explorArt, expressió plàstica, iniciació al teatre, l'art del teatre, creació teatral, creacions amb fang i il·lustració i còmic. Per a joves a partir de 12 anys s'hi podran trobar propostes com el taller d'il·lustració i còmic, arts plàstiques LAB, Laboractori Jove (creació teatral col·lectiva), un taller monogràfic de màgia creativa i com a novetat obrim el taller d' scrapbooking per als joves.

I per a adults s'ofereix dibuix i pintura, ceràmica, scrapbooking, fotografia, patchwork, ganxet i dues propostes noves: taller de joieria artística de la mà de Mariona Piris, que s'impartirà els dimarts de 10 a 13h o bé els dimecres de 15.30 a 18.30h, i un taller de teatre a càrrec d'Anna Aumatell, els dijous de 18.30 a 20.30h.

L'Escola Municipal d'Expressió vol potenciar l'aprenentatge intergeneracional i acostar la creativitat a tots els públics. El curs passat van aconseguir reunir més de 250 alumnes.