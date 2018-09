Olot ajuda les empreses que facin accions contra la precarietat laboral

El regidor de Promoció Municipal Estanis Vayreda (PDeCAT) ahir va presentar una convocatòria d'ajuts municipals per a les empreses que generin ocupació de qualitat. Les empreses que apliquin una millora en les condicions laborals dels treballadors podran optar a una bonificació d'entre un 5 i un 10% de l'IAE.

L'impost té el seu període de cobrament des de l'1 de setembre fins al 31 d'octubre. És la primera vegada que les ordenances fiscals d'Olot inclouen la mesura. Vayreda va definir: «Són accions perquè les empreses facin contractacions més estables, millorin les retribucions i estableixin mesures de conciliació laboral».

Va concretar que els ajuts estan destinats a empreses que facturin un mínim d'1 milió d'euros anuals. Va exposar: «Ens dirigim a les empreses mitjanes i grans que són les que tenen més treballadors». Va explicar que la convocatòria té l'origen en un estudi sobre el mercat de treball a la Garrotxa que va ser presentat fa uns mesos. Aquest estudi va detectar un augment de la precarietat en la contractació.

En els últims anys, segons Vayreda, la temporalitat s'ha incrementat i s'ha estès entre tots els grups d'edat. Va puntualitzar que els col·lectius amb menor qualificació són els més afectats. Segons ell, també s'ha donat una major presència de contractació a través d'empreses de treball temporal, especialment a sectors com la indústria alimentària i l'hoteleria.

El regidor de Promoció Municipal va considerar que les empreses han de procurar per la prosperitat dels treballadors. En aquest sentit, va recordar que «L'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per recomanar uns sous mínims de 1.000 euros bruts mensuals».

Va plantejar que si els empresaris no apugen els sous, les pensions del futur seran baixes. Segons ell, els sous baixos d'ara suposaran pobresa per al futur perquè els jubilats no tindran poder de compra i necessitaran ajudes socials per sobreviure. Segons ell, una situació poc desitjable per la indústria i el comerç en general.



Creació d'ocupació

Tot i així, el regidor de Promoció Municipal va definir Olot i la Garrotxa com una zona privilegiada laboralment. Va exposar que la recuperació econòmica ha suposat una creació important d'ocupació en els últims anys (al voltant del 3% anual), sobretot impulsada pel treball assalariat, i que durant el 2017 ha superat el màxim assolit el 2008 (en 83 llocs de treball més). En 4 anys l'atur s'ha reduit un 6%.

També va constatar que les condicions laborals són comparativament millors que a la resta de Catalunya. La taxa de temporalitat és del 10,5% davant del 21,7% del conjunt català i la mitjana del salari net és de 2.139,65? al mes per llar.