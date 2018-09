El Gironès és la comarca amb més morts i sinistres viaris durant el 2017

Una anàlisi de la sinistralitat de l'any 2017 de la província mostra que la comarca més castigada per les víctimes mortals va ser la del Gironès. Una àrea on van perdre la vida fins a 11 persones, tant en vies urbanes com interurbanes. Va ser un any dur perquè cal dir que l'any anterior la xifra havia estat gairebé tres vegades més baixa: hi van morir quatre persones.

El Gironès, com és lògic ja que hi ha la capital, és el punt de la província amb més mobilitat i, en conseqüència, amb més sinistralitat. Aquí s'hi donen sovint el que es coneix com els cops de xapa i que representen, com a molt, sinistres viaris amb ferits de caràcter lleu o fins i tot sense cap mena d'afectació personal sinó material.

De fet, és en aquesta comarca on es van registrar el major nombre de fets, fins a 903. I d'aquests, a banda dels quatre finats, les altres víctimes van ser-ho de caràcter greu (52) i la majoria, es va tractar de ferits lleus, amb 1.130. Si es compara amb l'any anterior, cal dir que l'accidentalitat ha viscut un petit repunt, passant de 877 a 903 accidents.

Durant l'any passat a tota la província es van desencadenar 2.676 accidents de trànsit. Es tracta de 26 menys que el 2016. El nombre de víctimes mortals, en 24 hores, també va viure un retrocés respecte a l'any anterior. 43 persones van perdre la vida en vies urbanes i interurbanes gironines, dues menys, que el 2016.

Quant a nombre de ferits greus també han disminuït: s'ha passat dels 283 als 233 de l'any passat. I pel que fa a ferits lleus, n'hi ha hagut dos més, 3.388.

Malgrat que al Gironès és on hi ha hagut més sinistralitat, no va ser la comarca on hi va haver més ferits de gravetat. Sinó que ho va ser l'Alt Empordà. Una comarca que concentra encara part dels seus sinistres viaris a la Nacional II, via que compta amb punts negres en el seu pas per la comarca.

Durant l'any passat, 62 persones van acabar ferides greus en vies de l'Alt Empordà, quan l'any anterior van ser-ne 50. En canvi, durant l'any 2016, la zona de la província que va concentrar més ferits de gravetat va ser la Selva, amb un total de 76 ferits d'aquesta tipologia. El 2017, en canvi, n'hi va haver 53.

Només hi ha una comarca, segons revela l'Anuari estadístic del Servei Català de Trànsit (SCT) –que té en compte els sinistres en vies urbanes i interurbanes– que s'ha quedat a zero víctimes mortals: la del Pla de l'Estany. On, per contra, l'any 2016 hi van morir dues persones de sinistre viari.

En canvi, el punt de la geografia gironina on hi va haver menys accidents de trànsit l'any passat va ser la Cerdanya, amb 58. Una zona que va acabar amb un finat, 13 ferits greus i 80 de lleus fruit dels sinistres viaris registrats.

Pel que fa a la segona comarca amb més sinistralitat després del Gironès, cal dir que per segon any consecutiu és la de l'Alt Empordà. Hi van morir vuit persones; 62 més van resultar ferides greus i 696 van ser-ho lleus. Tot això, en un total de 544 accidents. La sinistralitat ha baixat molt poc respecte al 2015, en cinc sinistres.



Un sol accident amb 4 finats

Al Ripollès hi sol haver una baixa sinistralitat, però el 2017 en un sol accident van morir quatre persones. A tota la comarca es van registrar cinc morts l'any passat. L'accident amb quatre finats va tenir lloc a mitjans d'octubre, després de bolcar un tot terreny a Molló. Els ocupant tenien entre 29 i 35 anys i havien de passar la nit a Espinavell.