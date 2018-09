CCOO denuncia que el curs ha arrencat sense que sigui una prioritat per al Govern

La Federació d'Educació de CCOO de Girona denuncia que el curs ha començat sense que sigui una prioritat per al govern de la Generalitat, sense una planificaicó a llarg termini i mantenint el rècord gironí en nombre de barracons escolars a Catalunya, ja que els centres educatius de la demarcació ara sumen 305 mòduls. Per al sindicat, la qualitat del model d'escola catalana es manté gràcies als esforços dels seus professionals, els quals alerten que pateixen la manca dels recursos necessaris. CCOO també afirma que no s'estan posant els recursos que calen per assolir una veritable escola inclusiva.