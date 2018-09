El govern francès aprova habilitar el tram Perpinyà-Montpeller per a l'alta velocitat

Alguns recorreguts en tren d'alta velocitat de ciutats com Barcelona i Madrid fins a França es veuen obstaculitzats per un tram que no està suficientment habilitat perquè els ferrocarrils circulin als 300 km/h habituals: la franja entre Perpinyà i Montpeller. Concretament, aquesta secció del trajecte no presenta la infraestructura adequada perquè el tren pugui circular amb la rapidesa mitjana per a la que està preparat, fent-ho a una velocitat més reduïda. Com a darrera actualització, el diari digital de la Catalunya Nord La clau publica que el passat dimarts 11 de setembre la ministra de Transports del govern francès i exdirectora de l'empresa estatal de ferrocarrils Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), Elisabeth Borne, va confirmar l'aprovació governamental de tirar endavant cinc línies d'alta velociat pendents de realitzar en els pròxims deu anys, entre les quals hi ha el concorregut tram Perpinyà-Montpeller.

Borne va puntualitzar que els cinc eixos que s'habilitaran per a l'alta velocitat són: Tolosa-Bordeus, Perpinyà-Montpeller, Marsella-Niça, París-Le Havre i Roissy Picardia. Segons La clau, aquestes línies formaran part de la futura llei d'orientació de les mobilitats (LOM). El mitjà digital destaca que el finançament per part del govern francès per abordar les obres, sobretot referint-se al tram de Perpinyà a Montpeller, no s'ha concretat encara, així com tampoc s'ha especificat quin serà el calendari de les actuacions a partir d'ara.

El juny de 2014, el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló va aprovar un pressupost de cinc milions d'euros per a l'expropiació de terrenys referents a aquesta zona, començant a esbossar un calendari. Posteriorment, però, i segons l'informe L'avenir du Transport ferroviaire del funcionari Jean-Cyril Spinetta, no s'aborda la qüestió, resta en silenci.