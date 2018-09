L'esterilitat afecta entre el 30 i el 50% de les pacients

L´endometriosi apareix quan el teixit endometrial, que revesteix la part interna de l´úter i que té com a funció la nidació de l´embrió, creix per fora. Acostuma a afectar els ovaris, les trompes de Fal·lopi i la resta de la regió pelviana, incloent-hi l´intestí, la bufeta i el recte.

Normalment, quan no hi ha embaràs el cos elimina les cèl·lules de l´endometri en forma de menstruació, però quan creixen fora del lloc habitual no es poden eliminar.

Afecta el 10% de les dones d´entre 15 i 49 anys, però a gravetat de la malaltia és molt variable, aproximadament un 10% pateixen la forma greu d´endometriosi profunda. L´esterilitat pot arribar a xifres d´entre el 30% i el 50% de les dones que pateixen la malaltia.

El principal símptoma és el dolor pelvià que sovint s´associa amb la menstruació, amb diverses variacions i intensitats. Precisament, a causa de la gran variabilitat dels símptomes, el diagnòstic de l´endometriosi és difícil.