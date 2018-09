La Moncloa estudia prohibir durant 20 anys la captura de corall vermell

El Govern espanyol està estudiant l'aplicació d'una moratòria sobre el corall vermell del Mediterrani ("Corallium rubrum") que impliqui la prohibició completa de la seva captura durant almenys 20 anys i noves mesures de control i seguiment de les seves poblacions.

Així ho ha confirmat avui la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una resposta a la senadora d'Esquerra Republicana Elisenda Pérez Esteve, en la qual ha reconegut la responsabilitat de l'Executiu en la protecció d'aquesta espècie, en perill d'extinció.

Teresa Ribera ha explicat que el Govern aplicarà les recomanacions dels experts, com són el control de l'evolució de les poblacions, l'establiment de zones de protecció integral, la regulació de les visites de submarinistes, els protocols per a la restauració de les poblacions més afectades i una moratòria de la seva captura almenys durant 20 anys.

Això no obstant, ha subratllat que "tot això hem de fer-ho amb els nostres companys" del Ministeri d'Agricultura, que "estan estudiant les llicències ja atorgades per a un període renovable i tramitant una ordre per facilitar la persecució del furtivisme".

La senadora Pérez Esteve ha recordat que l'anterior Govern va concedir 12 llicències a la Costa Brava per a l'extracció de corall vermell malgrat l'informe elaborat per científics d'Espanya, França i Estats Units que va determinar que el 90 per cent de les colònies a Catalunya es trobaven en perill.

L'informe es va publicar després que el Govern català anunciés l'any passat la seva intenció de reduir de 10 a 5 les llicències per extreure corall vermell i establir una moratòria total de 10 anys a partir del 2018 en aigües interiors.

L'esmentat estudi alertava que la recuperació de les poblacions de coral només seria possible en absència d'activitats extractives, i, no obstant això, "l'anterior Govern no només no va aplicar la legislació sobre veda, sinó que en pocs mesos va concedir dotze noves llicències".

En aquest sentit, la senadora ha retret a l'actual Ministeri d'Agricultura "no actuar com s'esperava", i ha preguntat a la ministra si serà "còmplice" de la liquidació d'una espècie, en contra de tota una societat en la qual "cada vegada s'alcen més veus per la derogació de les llicències".

Teresa Ribera ha assegurat que l'Executiu està "treballant en col·laboració amb la Secretaria General de Pesca per desplegar les mesures necessàries" per a la protecció de l'espècie i se sumarà al Programa d'Investigació del Corall Vermell creat per la Comissió General de Pesca del Mediterrani al juny del 2018.

L'informe dels científics advertia que es requereixen més de 30 anys per aconseguir un bon nivell de conservació del corall vermell, per això van recomanar que la moratòria fos d'almenys 20 anys renovables.