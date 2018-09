Els educadors socials que han d'atendre els menors alerten de precarietat i saturació

El Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya (CEESC) es reivindica com a «referent socioeducatiu» dels menors immigrants que estan arribant sols i alerta que deixar aquesta feina en mans d'altres professionals «posa en risc» unes persones «que ja es troben en una situació de vulnerabilitat inqüestionable». A més de defensar la seva feina, alerta de la precarietat amb què treballen i critica la Generalitat per donar a entendre que no troba professionals per cobrir les necessitats, quan assegura que ha posat la borsa de treball del Col·legi a disposició de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i «no s'ha produït un augment en la inserció d'ofertes en correspondència a l'obertura de nous centres». Un d'ells s'obrirà aviat a Girona, segons va anunciar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.

El president de la delegació gironina del CEESC, Rubèn Fornós, va explicar el malestar del Col·legi perquè la directora general de la DGAIA va atribuir la manca d'educadors al fet que els equips dels centres que s'obren compten amb monitors, integradors socials o persones que coneixen l'idioma dels migrants.

Fornós va recordar que «la primera fotografia de menors dormint a la Ciutat de la Justícia -Barcelona- va sortir fa un any», i partint d'això va argumentar que «hi ha hagut una falta de previsió que no és puntual, sinó conjuntural». Per això, el representant gironí del CEESC va explicar que «reclamem una reforma global del sistema de protecció, tal com va dir el conseller al Parlament», perquè «ha quedat obsolet, tant pels canvis a la societat com per l'allau de menors no acompanyats que ens ha superat». La problemàtica ha trascendit a l'opinió pública a través de les imatges de desenes de nois dormint a les comissaries dels Mossos d'Esquadra, entre elles la de Vista Alegre a Girona.

«Com a Col·legi, partim del fet que els infants i els adolescents són els que realment tenen el problema i necessiten una solució urgent, que no pot ser un pedaç», va insistir Fornós. El CEESC vol participar en el redisseny que requereix el sistema d'acollida, tal com es va apuntar en una reunió amb l'administració celebrada dimecres al vespre i en la qual es va arribar al compromís de crear diverses comissions de treball.



Centres especialitzats

Des del punt de vista de Fornós, la millor opció no passa per portar els menors a uns Centres Residencials d'Atenció Educativa (CRAE) que estan «saturats», igual que els seus professionals i, també, els centres de menors. De fet, el president de la delegació del Col·legi d'Educadors Socials a Girona va explicar que estan «en total desacord amb utilitzar els CRAE per a d'altres finalitats» que no siguin per a les que es van crear i va defensar que els migrants «haurien d'anar a centres d'acollida especialitzats per a ells».

D'altra banda, Rubèn Fornós va assegurar que donar una resposta a la necessitat d'inclusió d'aquest col·lectiu suposa un benefici doble: per als menors i per a la societat, ja que «no ens interessa que caiguin en la marginació». Per trobar la millor forma de gestionar-ho, el representant del CEESC va demanar a la Generalitat que els escolti.

Donant la volta a la situació, Fornós va apuntar que «la DGAIA va saturada de problemes i pot costar molt trobar solucions des de la mateixa administració a coses que són endèmiques», pel que va apuntar que, potser, els menors desemparats serviran com a «revulsiu» per millorar el sistema. Perquè, va concloure, «si llegíssim la Convenció dels Drets dels Infants, potser ens faria tremolar el que està passant a casa nostra».