Dos accidents a Capmany i Figueres provoquen un mort i nou ferits

Una persona va morir i nou van resultar ferides en dos accidents de trànsit que es van produir ahir a Capmany i Figueres. Els Mossos han detingut el causant d'aquest segon sinistre, en el qual es van veure implicats tres vehicles i que va causar lesions a set persones perquè conduïa begut.

L'accident mortal es va produir a l'N-II, a l'alçada de Capmany, per la sortida de la via d'un turisme que, a més, va provocar dos ferits greus. L'avís del sinistre va ser rebut poc abans de dos quarts de sis de la matinada al quilòmetre 770 de l'N-II, a quatre quilòmetres del nucli de la Jonquera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i es va estimbar. Com a conseqüència del xoc, un dels passatgers -un home de nacionalitat romanesa- va morir. Els altres dos ocupants del vehicle van resultat ferits greus i van ser traslladats a l'Hospital de Figueres i a l'Hospital Josep Trueta de Girona, respectivament.

L'altre accident es va produir a un quart de nou del matí al quilòmetre 24 de l'AP-7, a l'alçada de Figueres. Per causes que encara s'estan investigant, tres turismes van xocar i un dels cotxes es va estimbar uns 20 metres per un talús. Els Bombers van haver d'excarcerar el conductor, atrapat entre la ferralla, i el van pujar a l'helicòpter del SEM. Aquest afectat i els altres sis ferits, cinc menors i una dona, van ser evacuats a l'Hospital Josep Trueta.

Els Mossos d'Esquadra han detingut per conduir begut el causant d'aquest sinistre. Després de comprovar que l'home presentava signes d'embriaguesa, els agents desplaçats a la zona li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar positiu penal (per sobre de 0,60 mg/l). Per tot plegat la policia va arrestar-lo i se'l va emportar a la comissaria de Figueres, a l'espera de passar a disposició del jutge de guàrdia.

Com a conseqüència de l'accident, es va haver de tallar la via en sentit Barcelona i fer desviaments per la sortida 3 de l'AP-7 fins a les onze del matí. A la zona s'hi van desplaçar quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, sis dels Bombers, diverses ambulàncies i també s'han activat dos helicòpters medicalitzats.