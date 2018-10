La Festa del Pedal porta a la plaça U d'Octubre bicicletes adaptades, jocs i inflables

Bicicletes, sol i activitat en família. Aquests van ser els tres ingredients principals d'ahir diumenge al matí per celebrar la 56a Festa del Pedal a Girona, una iniciativa històrica que enguany ha viscut una reconversió important: «Avui comptem amb altres entitats i fem activitats relacionades amb la bicicleta, en un espai que acosta molt més la Festa a la ciutadania», van explicar fonts de l'organització (Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG).

La pedalada va comptar, segons el GEiEG, amb una participació de 400 inscrits, més les bicicletes particulars que es van sumar a la ruta per la ciutat. La tradició marcava la sortida de l'activitat a la plaça del Vi però la nova ubicació, tant de la sortida com de les activitats, va ser la plaça de l'U d'Octubre. Aquesta gran diferència, va dir el GEiEG, es deu a la intenció de «tenir un espai més ampli, on es puguin fer totes les activitats i que sigui més centric per acostar la Festa del Pedal a la gent». La plaça de l'U d'Octubre va permetre instal·lar els diferents estands i també dos grans castells inflables per a la canalla.



Circuit amb bicicleta adaptada



Les entitats participants amb el GEiEG per fer les activitats van ser l'associació Àrea Adaptada, el consorci Vies Verdes, la plataforma Mou-te en bici i el centre Cenit. Així, Àrea Adaptada va ser la responsable de l'itinerari «adaptat» de la pedalada popular. Vies Verdes i Mou-te en bici van muntar el circuit de handbikes i el taller de revisions de bicicletes i Cenit va preparar un entrenament cicloturista per als qui tinguin més nivell i vulguin sortir a entrenar-se. Les activitats a la plaça van fomentar la cultura de la bicicleta sobretot per als nens i nenes que, en lloc d'anar a la pedalada, van preferir quedar-se a la plaça.

L'exercici que més els va cridar l'atenció va ser el del circuit amb bicicleta adaptada: «Costa girar i frenar perquè ho has de fer amb els braços», va expressar l'Unai, un nen que feia cua per repetir. «Està molt bé que sàpiguen que existeixen altres bicicletes, per a persones que no poden pedalejar com ells, així es posen a la seva pell», va afegir la seva mare.

La sortida de la pedalada popular i adaptada va ser a les deu del matí, com també la sortida de l'entrenament cicloturista. També es va fer una màster class de Zumba i una arrossada de comiat.