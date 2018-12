L'onatge i el vent posen Girona en alerta

Alerta taronja per l'estat de la mar. Per vent, la província també està en alerta groga durant el matí. Tot i aquesta circumstància, durant la jornada d'avui s'espera un domini del cel serè o poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i prims, tot i que també se'n formaran de mitjans a sotavent del Pirineu, Prepirineu i del massís del Port que puntualment deixaran el cel mig ennuvolat.

A partir del vespre, la nuvolositat augmentarà al nord i oest del país on el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. Per altra banda, hi haurà alguns estrats baixos fins a primera hora del matí al nord de la depressió Central i punts de muntanya de la serralada prelitoral central i sud.