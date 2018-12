El Gran Recapte a Girona necessita 1.000 voluntaris més en dos dies

El Gran Recapte encara necessita mil voluntaris a les comarques de Girona quan tan sols falten dos dies per a l'esdeveniment. La recollida de productes promoguda pel Banc dels Aliments es farà a tot Catalunya aquest divendres i dissabte, una inciativa per a la qual l'entitat necessita 4.500 persones voluntàries per organitzar la logística. Ahir, però, la xifra era de 3.500.

La Fundació del Banc dels Aliments fa una crida a la col·laboració ciutadana i assenyala que, a tot el territori, encara es necessiten 4.500 voluntaris més dels que ja s'han inscrit. A la província de Barcelona és on falten més persones, 2.500; seguida de la de Girona, on en calen 1.000; i les de Lleida i Tarragona, on fan falta 500 persones més en cadascuna d'elles. Entre divendres de la setmana passada i ahir, el Banc dels Aliments va sumar 800 voluntaris, ja que llavors n'hi faltaven 1.800.