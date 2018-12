Entorn, envelliment i joves, l'aposta del Consell de Salut Pública a Girona

Apostes per crear entorns generadors de benestar i salut i eines per treballar en projectes intergeneracionals són algunes de les propostes del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública, que es va reunir dimarts a Girona. Aquesta era la segona reunió d'aquest òrgan amb base territorial per incorporar la perspectiva de la salut a totes les polítiques i la trobada va servir per compartir la feina realitzada per les diferents comissions tècniques del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública a la demarcació.

Algunes de les aportacions que van fer les comissions tècniques van ser una guia per crear entorns saludables i espais generadors de benestar; una eina per elaborar projectes intergeneracionals per promoure un envelliment actiu i un catàleg de recursos pensat per als professionals que treballen amb famílies puguin gestionar de manera positiva determinades situacions quotidianes.

La comissió tècnica d'entorn, activitat física i alimentació creada a Girona a l'empara del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (Pinsap) ha desenvolupat una guia de creació d'espais salutogènics. Es tracta d'un recull recomanacions per a l'organització, el disseny i la planificació d'entorns que potenciïn el benestar i la salut de les persones, tant des del punt de vista físic, com emocional i social. El document té en compte tant els espais dissenyats a l'aire lliure com en els àmbits tancats, públics o privats.

Les comissions tècniques desplegades en el marc del Pinsap a Girona s'han focalitzat també en l'àmbit dels joves i els estils de vida saludables. En aquest sentit, han desenvolupat un catàleg de recursos d'habilitats parentals per a famílies.

Aquest document recull més de 30 programes o activitats que treballen eines i estratègies personals, emocionals i educatives per ajudar professionals que treballen amb famílies puguin facilitar-los la gestió de situacions quotidianes de manera positiva.

La comissió ha elaborat també un decàleg de factors clau a tenir en compte per desenvolupar i implantar intervencions en aquest àmbit.

La tercera comissió intersectorial de la demarcació de Girona, centrada en l'envelliment, ha dissenyat una metodologia per elaborar projectes intergeneracionals i un document per tal de promoure l'envelliment en veu pròpia el qual s'ha elaborat després de fer diversos grups focals de persones més grans de 55 anys, destinats a detectar les necessitats per promoure un envelliment actiu i saludable.

El Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona, presidit pel delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, va donar per bones les propostes presentades per les comissions tècniques en la seva sessió plenària i es va emplaçar a seguir treballant en els àmbits prioritzats.



Representació diversa

Aquest Consell està integrat per representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació, els Consells Comarcals, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, diversos Ajuntaments, representants del món acadèmic, entitats proveïdores de serveis sanitaris, col·legis professionals, representants sindicals i entitats del Tercer Sector.