Nou servei per a víctimes de violència masclista al Gironès

La Diputació de Girona va aprovar dimarts un conveni amb l'empresa pública Sumar per a la gestió, servei, acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista al Gironès, així com un conveni per a la gestió integral del Servei d'Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen aquest tipus de violència a la comarca. D'altra banda, també es va acordar encarregar a Sumar la gestió del servei tècnic del punt de trobada al Gironès, l'Alt Empordà i la ciutat de Figueres. La proposta va tirar endavant amb la única abstenció de la CUP, que va advertir que no comparteixen el model de gestió de serveis socials i va assegurar que les treballadores de l'empresa Sumar estan en una situació més precària que si estiguessin a l'administració.

D'aquesta manera, Sumar s'encarregarà de gestionar el servei d'acolliment a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles, així com potenciar programes específics i integrals de recuperació. Pel que fa al servei d'intervenció especialitzada, el seu objectiu serà oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills. De la mateixa manera, també vol incidir en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. Finalment, els diferents punts de trobada han de permetre als menors d'edat relacionar-se amb els seus pares o familiars tot preservant-los de la relació conflictiva o de violència masclista en els casos de separacions o divorcis.

Els acords van comptar amb el suport del PDeCAT, ERC, PSC i IpS. La CUP, en canvi, va abstenir-se perquè no comparteix el model de gestió. «Les treballadores de Sumar diuen que cobren menys del que cobrarien com a treballadores públiques, i la precarització del treball femení també és una violència que pateixen les dones cada dia», va indicar Lluc Salellas.