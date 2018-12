Acord per desconvocar la vaga als CAPs de l'ICS, però no a la concertada

El sindicat Metges de Catalunya (MC) i l'Institut Català de la Salut (ICS) van arribar ahir a la nit a un acord per alleujar la càrrega de treball dels facultatius de primària, pel que aquests han desconvocat la vaga d'avui, després de quatre dies d'una històrica aturada. L'acord va ser anunciat pel conseller de Treball, Chakir el Homrani, i va arribar després que l'ICS presentés dimecres al sindicat un estudi detallat amb les sobrecàrregues de treball dels metges a cadascun dels ambulatoris, acceptés garantir un mínim de 12 minuts d'atenció a cada pacient en les visites presencials i anunciés una inversió de 100 milions d'euros per a l'atenció primària.

Segons va exposar l'ICS, el document inclou diverses mesures, amb un pressupost específic, per dotar de més recursos recursos l'atenció primària i garantir millors condicions als professionals que hi treballen. La proposta se centra, segons l'ICS, en l'apoderament de les direccions d'atenció primària, que passen a tenir més autonomia i capacitat de decisió; l'abordatge de la sobrecàrrega laboral amb la incorporació de més professionals, i la millora de les condicions de treball i l'aplicació de mesures que permetin conciliar la vida laboral i personal.

L'acord només és per a l'atenció primària i, segons va avançar el Homrani, les reivindicacions dels metges de la concertada no estan incloses en el document que van signarels metges i l'ICS, i que tampoc recull les demandes del sindicat CGT, minoritari en el sector i que també ha convocat cinc dies de vaga per a tot el personal de l'atenció primària.

Segons va explicar ahir diversos professionals concentrats als serveis territorials de Salut a Lleida, en cas d'haver secundat tota la setmana de vaga, els metges haguessin vist reduïda la seva nòmina entre 500 i 1.000 euros.

El portaveu de Metges de CAtalunya, Santiago Miguelsanz, va assenyalar que «com a mínim, el descompte en les nòmines dels que secundin la convocatòria els cinc dies serà de 500 euros» i que la quantitat dependrà dels salaris i l'antiguitat.

El sindicat CGT denunciarà el Departament Treball davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per «incomplir les reiterades peticions de mediació» de la formació durant la vaga d'atenció primària. L'entitat recorda que la vaga que va convocar era més àmplia que la de Metges de Catalunya. En canvi, afegeix el sindicat en un comunicat, el Govern «va citar només una de les parts sindicals en conflicte» per negociar una sortida a la crisi. CGT ha reclamat participar a la mediació sense obtenir «cap resposta satisfactòria» i ho considera una situació «reiterada de discriminació i vulneració».