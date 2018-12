Afers Socials destina prop d'un milió a la pobresa energètica a Girona el 2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va destinar l'any passat prop d'un milió d'euros a pal·liar la pobresa energètica a les comarques gironines. En total, s'hi van destinar 908.352 euros, uns recursos econòmics que van ajudar a pagar els rebuts de serveis bàsics com l'aigua, la llum o el gas de 12.223 persones a les comarques gironines, o el que és el mateix, de 4.572 famílies, segons dades fetes públiques pel conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, arran d'una pregunta del diputat del PSC Jordi Terrades publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

El servei al que es van haver de destinar més recursos va ser la llum. Segons les dades de la conselleria, gairebé el 40% dels recursos destinats a combatre la pobresa energètica a les comarques gironines se'ls van endur les factures de l'electricitat: 349.067 euros. Amb aquests diners es van pagar ajudes d'urgència per a 1.658 llars de la demarcació, beneficiant 4.760 usuaris.

A continuació vindrien els ajuts per pagar els rebuts de l'aigua, als que la Generalitat va destinar 285.546 euros a la província de Girona, un 15% dels gairebé 1,9 milions que s'hi van invertir tot el país. Uns 3.730 usuaris gironins es van acollir a algun d'aquests ajuts, és a dir, 1.655 famílies.

Les ajudes d'urgència per sufragar el subministrament de gas van beneficiar 1.097 llars vulnerables de la demarcació -en total, 3.189 persones- i, segons consta a la resposta parlamentària del conseller, s'hi van destinar 228.071 euros l'any passat.

Uns 45.000 euros van permetre fer front a una quarta opció d'ajuts, les factures combinades d'electricitat i gas de 547 gironins, repartits en 162 famílies.

A tot Catalunya, la Generalitat va destinar 6.472.331 euros a revertir l'impacte de la pobresa energètica, malgrat que als pressupostos del 2017 hi havia una partida d'uns 10 milions adreçada a lluitar-hi.

L'import destinat a aquest concepte als serveis territorials d'Afers Socials a Girona representa un 14% del total i, lògicament per qüestions demogràfiques, Barcelona es va endur pràcticament set de cada deu euros sortits de la conselleria.

Amb aquests prop de 6,5 milions d'euros, es van pagar els ajuts dels rebuts d'aigua, gas i llum de 87.388 catalans.

La meitat d'aquests diners, 3.086.923 milions d'euros, van servir per fer front a les factures de llum, 1,9 milions per rebuts d'aigua i 1,1 milions per al gas. En total, 35.000 famílies van rebre aquests fons públics.



Subvencions pels municipis



Pel que fa a les subvencions que el Departament d'Afers Socials va atorgar durant l'any passat als ajuntaments i consells comarcals per combatre la pobresa energètica, van ser 5.124.665 euros entre totes les demarcacions. Un 6% d'aquesta partida, 297.152 euros, van anar a parar a consistoris i consells de les comarques gironines.

Segons detalla el titular de Treball i Afers Socials a la seva resposta, hi ha casos en què els ens locals es van fer càrrec de la totalitat de les factures, i d'altres en què, atesa la consideració de «consumidor en risc d'exclusió social», que comporta un nivell major de protecció, els ens locals només es van haver de fer càrrec de la meitat de l'improt de les factures.

De la mateixa manera, les dades del Departament tampoc permeten diferenciar en quins casos s'està pagant directament a la distribuïdora del servei i en quins casos s'està pagant a la persona que s'ha acollit a l'ajut.