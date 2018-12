Comissen galls de lluita i marihuana a Sant Joan de Mollet

Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han desmantellat una finca a Sant Joan de Mollet que es dedicava a la cria i entrenament de galls per a baralles il·legals.

En l'operatiu s'ha posat al descobert una plantació de marihuana de 2.205 plantes i hi ha dos detinguts. A més, s'han comissat 211 aus, la majoria amb crestes, barbetes i esperons amputats preparats per baralles. La investigació resta oberta i no es descarten més detencions.

El dispositiu va fer-se el 29 de novembre i els Mossos d'Esquadra de la ocmissaria de Girona van arrestar una parella per tràfic de drogues. Es tracta d'un home i una dona, de 31 i 35 anys, de nacionalitat dominicana i veïns de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i de Sant Joan de Mollet respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els fets es remunten a finals del mes de setembre, quan els Mossos d'Esquadra d'aquesta comissaria van tenir coneixement, a través d'un informe dels agents rurals del Gironès, que en una casa del nucli urbà de Sant Joan de Mollet s'hi estarien criant galls per fer lluites il·legals.



Combats al pati de casa

En aquest informe els Agents Rurals posaven de manifest les sospites que s'hi estarien fent entrenaments per combats al pati de la casa, i també se sospitava que es mutilaven part d'aquests animals. A més, també alertaven que a la mateixa finca hi hauria una possible plantació de marihuana en ple rendiment.

La unitat d'investigació de Girona va començar a fer dispositius de vigilància d'aquesta finca que estava tancada i ocultada per malla d'ombreig, fet que va dificultar inicialment la investigació.

El passat dijous 29 de novembre es va dur a terme un dispositiu conjunt en el qual van participar veterinaris del Departament de Territori i Sostenibilitat, tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i quatre efectius del cos d'Agents Rurals.

El dispositiu policial, que va comptar amb la participació de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat d'Investigació de Girona, l'Àrea Regional de Recursos Operatius i la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona, va permetre desmantellar un punt important de cria i entrenament de galls per combat a la comarca i una plantació de marihuana.



Aus amb parts amputades

A l'entrada i registre de la finca es van localitzar un total de 211 aus, concretament 99 mascles adults, 15 mascles joves, tots criats per fer baralles de galls, així com 75 femelles adultes de gall de baralla i 22 gallines adultes productores d'ous i dos ànecs.

De la totalitat de 211 aus, 66 galls estaven amb les crestes, les barbetes i els esperons amputats i 33 galls més amb els esperons amputats, i la majoria no disposaven ni de menjar ni d'aigua. També es van localitzar dues caixes de trampes de captura de fauna.



Sense controls sanitaris

L'explotació amb tot l'aviram no disposava del corresponent Registre d'Explotacions Ramaderes, per tant ni de traçabilitat ni control sanitari. La instal·lació, estava orientada a la producció de galls de baralla, una activitat explícitament prohibida pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Totes les aus restaran immobilitzades fins als resultats de les proves sanitàries i la resolució de l'expedient administratiu. El cos d'Agents Rurals i els tècnics del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat van instruir diverses actes administratives per les condicions i la manca de permisos dels animals.

Frau elèctric de 20.000 euros

Fruit de la investigació els Mossos van desmantellar una plantació de marihuana en ple rendiment amb tot el material idoni per la seva producció i creixement, tals com làmpades i aires condicionats. La casa tenia tres escomeses de corrent fraudulentes que van suposar un frau de 20.000 euros. Dins la casa es van localitzar 1.800 esqueixos de plantes que haguessin esdevingut una producció efectiva de marihuana l'any següent, i 405 plantes de marihuana.

Davant els fets observats, els agents van detenir els dos responsables de l'explotació com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els dos detinguts, a qui no els consten antecedents, seran citats pròximament per declarar davant l'autoritat judicial competent de Girona.