Esperes d´entre 12 i 95 minuts per ser atès a Urgències durant l´estiu

El temps mitjà d'espera per ser atès als serveis d'Urgències dels hospitals de les comarques gironines durant els mesos d'estiu va dels 12 minuts fins als 95, depenent del centre, si bé en la majoria de casos l'espera ronda els 40 minuts, segons dades de la conselleria de Salut sobre l'estiu del 2017 fetes públiques per la secretaria general del Departament, Laura Pelay, la setmana passada arrel d'una pregunta parlamentària de la diputada socialista Assumpta Escarp

Els centres gironins amb més espera durant la temporada estival del 2017, segons les dades de Salut, són els dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), Blanes i Calella. En el primer cas, el temps mitjà que va passar entre l'arribada al servei d'urgències fins al moment de l'inici de l'assistència va ser de 95,04 minuts. En el cas del Sant Jaume de Calella, aquest interval de temps, que també inclou el temps de triatge on es fa la valoració del pacient i es determina el nivell de gravetat de cada cas, va ser pràcticament de 93 minuts.

A l'altre extrem de la llista hi ha l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que entre els mesos de juliol i setembre va atendre els 9.792 usuaris del servei d'Urgències en poc més de 12 minuts.

Amb tot, la majoria de centres hospitalaris van registrar l'estiu del 2017 un temps mitjà d'espera d'entre 30 i 50 minuts.

Els usuaris de Figueres van ser atesos en prop de 32 minuts, a l'hospital de Campdevànol van rondar els 44 minuts i només un minut més, 45, van haver d'esperar els gairebé 18.000 pacients que es van adreçar a les Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona. Pel que fa a l'hospital Santa Caterina de Salt, l'espera registrada va ser de 48,7 minuts.

Segons les dades publicades per Pelay al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, l'hospital de Palamós va ser el centre gironí que més urgències va atendre durant els mesos d'estiu. Coincidint amb el punt àlgid de la temporada turística, el centre comarcal del Baix Empordà va donar atenció urgent a 19.634 pacients, superant els 17.995 del centre de referència de les comarques gironines.

Per darrere del Trueta, el tercer centre amb més activitat a la regió sanitària de Girona durant el tercer trimestre de l'any passat va ser l'hospital Sant Jaume de Calella, amb 14.607 usuaris, seguit del Santa Caterina, amb 12.864.

Els professionals del servei d'Urgències de l'hospital de Figueres van atendre 12.543 persones, mentre que per les instal·lacions del de Blanes hi van passar 11.343 casos per rebre atenció urgent. Pel que fa al centre comarcal del Ripollès, entre juliol, agost i setembre del 2017, va tractar 3.501 persones a Urgències.

Per donar resposta a aquest augment de la demanda d'assistència durant els mesos d'estiu a les zones costaneres, és habitual que el Servei Català de la Salut (Catsalut) reforci amb més personal els centres de salut de la Costa Brava, tant ambulatoris com hospitals, i també es doti el SEM de més recursos.

L'any 2017, a la regió sanitària de Girona es van sumar 211 professionals (persones equivalents a una jornada laboral de 36 hores setmanals durant un mes), la majoria per als CAPs, però també es van incorporar professionals als serveis d'urgències dels hospitals de Palamós i Blanes. En concret, van reforçar les Urgències d'aquests hospitals 7,4 metges, 10,5 infermeres i vuit professionals d'altres col·lectius.

Un 90,5% de llits disponibles

Pel que fa a la disponibilitat de llits als hospitals gironins, de mitjana es van tancar el 9,5% dels llits. La primera quinzena de juliol la disponibilitat inicial era del 92,6% dels llits hospitalaris, mentre que durant l'agost i els primers quinze dies de setembre es va situar en el 89,4% i els darrers quinze dies de setembre va pujar fins al 90,6%.