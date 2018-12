La Coordinadora d´ONG analitza setanta anys de Drets Humans

La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques de Girona va presentar dilluns el llibre Drets humans, drets fonamentals. Una visió esperançadora en el seu 70è aniversari, en un acte que va comptar amb la participació de l'economista i activista Arcadi Oliveres. El volum inclou trenta articles, a més del pròleg, escrits per persones provinents de l'activisme, la filosofia, el dret o el periodisme, que aporten la seva visió sobre els avenços i els retrocessos aconseguits en matèria de drets humans. Aquesta és la primera vegada que la Coordinadora d'ONG Solidàries edita un llibre com a eina de sensibilització i ha tingut el suport de l'Agència Catalana de Cooperació, Dipsalut, Ajuntament de Girona i Òmnium Gironès, i la col·laboració del Servei Local de Català de Girona. Consorci per a la Normalització Lingüística.