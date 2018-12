L'Ajuntament de Santa Pau començarà l'ampliació de l'escola

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC), ha explicat que fa pocs dies que el projecte per a l'ampliació de l'escola Joan Maragall va arribar a l'Ajuntament. Amb el projecte, han pogut tramitar permisos al Departament de Cultura per mostrar la zona d'afectació. El passat medieval de la localitat fa que el nucli urbà estigui protegit.

Ha explicat que començaran les obres el més aviat que els sigui possible per poder tenir la reforma acabada abans de l'inici del curs 2019-20. «Nosaltres començarem les obres abans de Nadal per continuar durant l'estiu», ha puntualitzat.

L'ampliació consisteix a dotar l'equipament de tres aules més, la construcció de sanitaris i d'una pista poliesportiva.

L'alcalde ha explicat que el cost de l'ampliació és assumit íntegrament per l'Ajuntament i puja fins a uns 400.000 euros.

El motiu de l'ampliació és l'arribada de més famílies al poble i el canvi de model pedagògic que el centre ha impulsat.

L'Ajuntament, fa uns anys, va dotar els edificis de l'escola i de la llar d'infants amb una xarxa de calor impulsada per una caldera de biomassa per la qual estudien els aprofitaments dels boscos de la rodalia.