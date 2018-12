Matí de tensions entre manifestants i policia a la plaça U d´Octubre

El 6 de desembre del 2018 serà recordat com un dia de tensió a la plaça U d'Octubre de Girona. Per una banda, perquè s'havia convocat una manifestació en contra de l'acte de Borbonia amb el suport de Vox, i per l'altra, perquè les càrregues policials van deixar diversos ferits.

Girona es va llevar ahir blindada per la policia. Al centre hi havia un fort dispositiu format per agents de paisà i sobretot els antiavalots, que tenien almenys una quinzena de furgons en diversos punts. Les àrees d'actuació previstes estaven centrades en la plaça de l'U d'Octubre i el seu entorn. Per accedir a la plaça, no es podia anar per l'avinguda Jaume I i era impossible arribar fins a la Subdelegació del Govern espanyol. Els CDRs i els convocants -la Plataforma Antifeixista- pels volts de quarts de nou del matí es van concentrar davant la seu de Correus. Hi havia sobretot joves - molts encaputxats- i s'hi van concentrar prop de 300 persones. Es van anar aplegant i sota pancartes antifeixistes van cridar diversos lemes que es van sentir al llarg del dia, com«Fora feixistes dels nostres barris», «No passaran» i «Girona serà la tomba del feixisme». L'objectiu era boicotejar l'acte organitzat per Borbonia.

Un cop fora de Correus van començar a fer passos per enfilar-se cap a l'avinguda de Jaume I, però estava tallada a tocar de la plaça U d'Octubre. Tot d'una, els centenars de persones van anar pel carrer Nord i el carrer Hortes, i tot corrent van dirigir-se a la plaça de l'U d'Octubre. Van entrar per la plaça del Mercadal i van irrompre amb força. Un grup dels manifestants va anar en direcció a les tanques que estaven instal·lades a la plaça des de dimecres. Van tombar-les per terra amb força i aquí la policia va començar actuar.

Els antivalots van fer la primera càrrega policial del matí contra els manifestants antifeixistes. Els van fer derivar pels carrers del voltant i, després, van crear un cordó policial per evitar l'avançament dels concentrats cap a l'altra zona de la plaça. Després de les càrregues van detenir un jove.

El nerviosisme dels manifestants es va traduir en un matí de tensió. A la zona es van arribar a concentrar més de 700 persones que ocupaven aquest extrem de la plaça i el carrer Sèquia i Eiximenis. La calma que va haver-hi es va convertir en tensa en diversos moments del matí. Per exemple, quan un jove que estava a la zona on hi havia els mitjans de comunicació va llançar pedres als policies. Aquest, a qui els concentrats van donar suport, va ser identificat i escorcollat, i va acabar imputat.

Mentre passaven les hores, van viure's diversos episodis durant els quals la vintena de policies antiavalots de la primera línia van rebre l'impacte d'ous, aigua, pintura i ampolles per part dels manifestants. Davant d'aquesta actitud, els Mossos, per megafonia, van alertar almenys tres vegades els manifestats que intervindrien si seguien amb aquests comportaments. Quan tot això passava, pels volts de les onze del matí, a l'altre extrem de la plaça de l'U d'Octubre -plaça de la Constitució segons la convocatòria de Borbonia- van començar a aparèixer persones amb banderes espanyoles que anaven a l'acte. S'hi van reunir un centenar de persones.

Aquí es va començar a trencar la situació de calma tensa, ja que els antifeixistes van començar a cridar consignes i a escridassar els convocats per Borbonia mentre sonava l'himne d'Espanya. Fins i tot, dos encaputxats, mentre es feia l'acte en què van participar Vox, PPC i PxC, van cremar una bandera espanyola, acció que va ser contestada amb aplaudiments per parts dels assistens.

La situació es va trencar finalment pels volts de tres quarts de dotze per l'arribada d'Alvaro de Marichalar a la zona del carrer Eximenis i Jaume I, fet que va propiciar la segona càrrega del dia. Va haver-hi enfrontaments entre policia i manifestants, llançament de taules i cadires i ferits. La manifestació es va dissoldre pels volts de la una i part dels antifeixistes van anar cap a la comissaria de Vista Alegre, on al cap d'una hora finalment es va deixar el detingut lliure, tot i que imputat.