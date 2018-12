Més de 400 entitats signen un manifest contra el nou decret de menjadors en una setmana

El front contra la nova regulació del servei de menjador escolar elaborada pel Departament d'Ensenyament ha portat entitats socials, organitzacions de famílies liderades per la Fapac i de docents com la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, a més de sindicats educatius, a promoure un manifest conjunt. El document exigeix la retirada de la proposta de l'administració i, en tan sols una setmana, ha superat les 400 adhesions; d'aquestes, una trentena són d'organitzacions de les comarques de Girona.

«Tombem el decret de menjador» és el lema amb què s'ha impulsat la campanya, que també subscriu la plataforma SOS Menjadors Escolars Públics. La iniciativa es va fer pública el 27 de novembre, però es va acordar en una reunió d'entitats i de famílies celebrada el 4 d'octubre.

Després de tenir accés i, en alguns casos, presentar al·legacions a l'esborrany del Decret de Menjadors, aquests col·lectius han decidit formar un front comú «per aturar» la nova regulació, que Ensenyament preveu aprovar en els propers mesos perquè entri en vigor el curs 2019-20.

En canvi, els opositors al decret demanen a la Conselleria que dirigeix Josep Bargalló que aturi la tramitació i endegui un debat real sobre «el model de menjador que ha de tenir el sistema educatiu públic de Catalunya». Entre altres qüestions, les seves peticions fonamentals són reconèixer el paper educatiu del temps del migdia, i «que les famílies participin i siguin part d'aquest model de menjador» que s'ha de gestionar «amb criteris socioeducatius, ambientals, de proximitat i que emfatitizi la qualitat nutricional i pedagògica».



Les adhesions gironines

El primer llistat de signants del manifest promogut per la Fapac i altres entitats inclou les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts escola Mestre Andreu, de Sant Joan de les Abadesses, i Francesc Cambó, de Verges.

A més, també hi ha les AMPAs de les escoles d'educació infantil i primària Aldric, de Cassà de la Selva; Sant Salvador d'Horta, de Santa Coloma de Farners; Cassià Costal, de Girona; Portitxol, de l'Estartit; Josep Pallach, Amistat i Salvador Dalí, de Figueres; L'Estació, de Sant Feliu de Guíxols; La Vila, de Banyoles; La Sínia, de Sant Antoni de Calonge; Santiago Sobrequés, de Bescanó; Bellavista, de Maçanet de la Selva; Juncadella, de la Cellera de Ter; Pompeu Fabra, d'Anglès; Pere Torrent, de Lloret de Mar; Les Falgueres, de Fogars de la Selva; Sant Esteve, de Caldes de Malavella; Teresa de Pallejà, de Fortià; Carles de Fortuny, d'Esponellà; Josep Boada, de Riudarenes.

Així com de la llar d'infants Els Pins, de Figueres, i de l'Associació Àgora Mediació, de Banyoles; i dels instituts de secundària Narcís Xifra i Masmitjà, de Girona, El Pedró, de l'Escala; i Salvador Sunyer, de Salt.



Treure els menjadors als patis

La Plataforma per defensar l'autogestió dels menjadors escolars a les comarques de Girona, que sorgeix de la Coordinadora d'AMPAs i AFAs del Gironès, ha decidit donar suport a les mobilitzacions de la Plataforma SOS Menjadors i unificar estratègies. L'última d'aquestes organitzacions prepara per al 19 de desembre una acció reivindicativa que consistirà en treure els menjadors als patis, davant de les seus dels consells comarcals o dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Ja per al 2019, el 19 de gener està previst anar al Parlament de Catalunya i, segurament, fer alguna acció a Girona, Tarragona i Lleida.