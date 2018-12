Arquitectura i Instagram conviuen en un projecte pedagògic de l'escola Sant Esteve de Caldes

L'arquitectura, la fotografia i l'ús de les noves tecnologies es barregen en un programa interdisciplinari de l'escola Sant Esteve de Caldes de Malavella, «Rutes per Caldes», en el qual treballa l'alumnat més gran de primària i que el centre vol que el Departament d'Educació reconegui com a projecte d'innovació pedagògica.



Tauletes digitals en mà, les noies i els nois recorren el poble per fotografiar edificis que conformen el patrimoni local, un material que, després, comparteixen a través de la xarxa social Instagram. En un perfil anomenat igual que el projecte, els joves publiquen el catàleg d'imatges que van creant i, en un apartat de making off, mostren l'altra cara del seu procés de treball, on es pot veure com preparen les fotografies i treballen el material a l'escola.



Estudi històric i fotogràfic

Ús responsable de les xarxes socials

Al centre és on comença i acaba l'activitat ja que, amb el suport dels docents, els alumnesde Caldes de Malavella; on el modernisme té un paper destacat, encara que també sobresurt l'església romànica.A part d'aquesta feina d'investigació i de documentació, abans de sortir al carrer, els escolars realitzen unai a les tauletes digitals amb què treballen, facilitades per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA). Tal com va concretar la, el treball de camp arriba després d'haver fet dues sessions a classe.Aquest curs, elsparticipen en l'activitat repartits en tres grups de 12 noies i nois que, de manera rotativa, treballen en el projecte d'Instagram, fan robòtica o acudeixen a la biblioteca. La publicació de les fotografies es documenta amb una breu informació i amb els crèdits queLa recerca històrica, la introducció a la fotografia, la promoció de les habilitats comunicatives, l'aprenentatge a partir de les noves tecnologies i l'ús responsable de les xarxes socials són alguns dels objectius del projecte, que –tal com va apuntar la directora– també fomenta el treball en equip, l'emprenedoria i la inclusió, a més de la promoció turística del poble. L'AMPA, que ha finançat les deu tauletes que utilitzen els escolars, i l'Ajuntament donen suport a aquesta iniciativa de l'escola Sant Esteve.