La UE reclama acords dels governs català i espanyol pel corredor mediterrani

La coordinadora de la UE per al corredor mediterrani, Iveta Radicová, va demanar ahir un esforç de cooperació més gran als govern espanyol i català per avançar en la posada en marxa d'aquesta infraestructura i va criticar la infrautilització d'obres ja construïdes, com el túnel del Pertús.

Radicová va participar ahir en la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, que es va celebrar a Barcelona a petició del Govern català, que vol donar així un impuls a aquesta infraestructura clau per a l'economia catalana i espanyola.

La coordinadora va lamentar la lentitud amb què s'està produint la connexió del corredor en el territori espanyol i, en especial, amb França, i va posar com a exemple el túnel del Pertús. «La UE està basada en el principi de subsidiarietat. Brussel·les no pot fer res. Vostès han de posar-se d'acord. Han de coordinar-se i cooperar, obrint-se a un diàleg real entre els governs nacional i regional. Conec la situació política i per això ho dic», va subratllar Radicová.

Després de considerar prioritària la connexió amb França, Radicová va denunciar que «el progrés en la connexió en alta velocitat és molt lent. Hi ha vies i túnels, però no hi ha trens». En aquest punt, va considerar «una bogeria» que per un túnel com el del Pertús «hi passin només dos trens al dia», i va comparar el que passa amb un espectacle assegurant que «si es tractés de teatre podria parlar-se d'una comèdia, encara que en la vida real és un drama».

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va instar la coordinadora europea a convocar una reunió entre el Govern i l'executiu de Pedro Sánchez per resoldre qüestions que considera bloquejades.



Una nova empenta

«Hem de donar una empenta executiva a projectes que no han rebut aquest impuls durant anys per part del Govern espanyol», va dir Calvet, tot destacant les infraestructures de connexió del corredor amb els ports i aeroports catalans. El conseller també va denunciar la situació del túnel del Pertús, per on hauran passat en tancar aquest 2018 un total de 4.800 trens, quan la previsió inicial era de 34.000. Aquest percentatge d'ús de la infraestructura suposa que només s'està utilitzant un 7,5% de la capacitat prevista per a trens de mercaderies i un 20% per al tràfic de passatgers.

La Generalitat va situar com les seves principals prioritats els accessos al port de Barcelona, la finalització de l'estació de la Sagrera a Barcelona i la posada en marxa del servei en ample internacional del tram Vandellòs-Tarragona.

El Govern va anunciar que per a la pròxima reunió de la Taula Estratègica convidarà les comunitats autònomes de Múrcia, Balears, Andalusia i Aragó, així com la regió francesa d'Occitània.

El comissionat del corredor del Govern espanyol, Josep Vicent Boira, va fer seva l'agenda de la Generalitat i va assenyalar que els tres projectes que més preocupen l'Executiu central són la connexió amb el Port de Barcelona, la variant de Vandellòs i el tram Castellbisbal-Martorell.

La sessió plenària de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani va comptar amb la participació de més de 120 persones que representen les administracions públiques i el teixit social, empresarial i acadèmic del país.