Olot reclama a un propietari que es va vendre un edifici en mal estat

L´edifici enfonsat el 10 de juny ara està assegurat, pintat i amb les finestres tapades per murs de maons. foto: x.V.

L'Ajuntament d'Olot ha demanat responsabilitats a l'antiga propietat de cal Pollastre. Es tracta d'un edifici que es va esfondrar a la plaça Campdenmàs, el 10 de juny. Ara, les responsabilitats estan repartides entre la propietat actual que, segons l'Ajuntament, s'ha declarat insolvent i l'anterior.

És a dir, el propietari que va vendre l'immoble al posseïdor de l'edifici quan es va enfonsar en un episodi de pluges també ha rebut una demanda de responsabilitats i, segons l'alcalde Josep Maria Corominas (PDeCAT), de moment és la part que s'ha interessat en la cerca d'una solució.

L'Ajuntament ha pogut fer la reclamació de responsabilitats perquè havia enviat un requeriment que avisava del mal estat de l'edifici al primer propietari, abans de fer l'operació de compravenda amb el posseïdor que es va trobar amb l'episodi de l'esfondrament.

Poc després de l'esfondrament, l'Ajuntament va tramitar 2 sancions de 90.000 euros i va reclamar el cost de l'allotjament de 9 veïns desallotjats, el cost d'assegurar els edificis dels costats i la neteja de les runes.

L'alcalde ha explicat que les multes van servir per localitzar l'ens que havia estat el primer propietari i que encara conserva responsabilitats pel fet d'haver fet la venda sense complir abans amb el requeriment de l'Ajuntament que l'avisava del mal estat de l'edifici.

L'alcalde Josep Maria Corominas (PDeCAT) ha indicat que l'Ajuntament vol que un dels dos responsables o ambdós solucionin un desastre que la municipalitat ha hagut d'assumir sense tenir-ne responsabilitats.

També ha recordat que la reclamació de l'Ajuntament perdurarà més enllà dels equips de govern i de la gent que ajuda a prendre les decisions dels plens i que, si els reclamats ara no tenen possibilitats, quan en tinguin es trobaran amb la demanda del municipi.

Ara, l'Ajuntament ha acabat la feina de consolidació dels murs principals. El 10 de juny, la teulada de l'edifici es va enfonsar. El pes de les runes de la teulada es va endur cap abaix els pisos inferiors. Això no obstant, els murs principals es van conservar bé. Després de la reparació, l'immoble està assegurat, pintat i amb les finestres tapades per murs de maons.

Pel que fa a la resta d'edificis en mal estat del Nucli Antic, Corominas ha indicat que l'Ajuntament cerca que els propietaris comencin a rehabilitar i construir. Ha apuntat que per primera vegada des de l'inici de la crisi econòmica hi ha moviment d'obres i ho ha valorat en positiu. «L'Ajuntament no assumirà les responsabilitats de la propietat privada», ha avisat.

Ha indicat que ara té lloc un enderroc al carrer dels Sastres i que l'Ajuntament està en negociacions amb uns propietaris del carrer Ferrarons perquè actuïn en unes cases.

Estudi de l'habitatge

Per tal de donar consistència a la política de recuperació del Nucli Antic, l'Ajuntament fa poques setmanes va presentar un avanç de l'estudi destinat a la captació i mobilització de l'habitatge a la part antiga d'Olot.

En una primera part, l'Ajuntament estudiarà 900 habitatges amb la intenció de fer una primera diagnosi de la situació de les residències del barri. El treball analitzarà els edificis i els habitatges en tots els aspectes amb independència de si estan en bon estat o no. És a dir, comprovaran els accessos, les fonts d'energia, l'estètica, l'entorn social dels habitants i d'altres aspectes que facin possible una categorització que permeti determinar-ne les necessitats. L'estudi es reparteix en parts i quan en tinguin la diagnosi dels primers 900, faran la dels altres.