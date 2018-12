Un grup de treball de l'ACM debat sobre el futur dels serveis socials

A inicis de gener es va constituir un grup de treball, coordinat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), per definir quin ha de ser el futur dels serveis socials municipals. Aquest grup està constituït per tècnics dels serveis socials de municipis de diferents trams de població, de consells comarcals i de diputacions que engloben tot el territori català. El grup es va reunir ahir a les instal·lacions de l'ACM per concloure el treball de tots aquests mesos. La voluntat ha estat identificar i analitzar els futurs reptes estratègics dels serveis socials en l'àmbit local per millorar l'atenció a la ciutadania.

En aquest sentit, sobre la taula s'han debatut diversos aspectes com definir i articular un nou model de sistema públic de serveis socials, reforçar la coordinació interna i d'informació o promoure una millor cobertura i formació continuada dels professionals.

El president de l'ACM, David Saldoni, ha participat en l'última reunió del grup de treball per conèixer de prop la feina feta i escoltar les inquietuds que li han transmès per a la millora dels serveis socials municipals. Ara la voluntat és elaborar un document de treball que es presentarà properament. El grup de treball compta amb professionals dels municipis de Salt, Tarragona, Vic, Igualada, Barcelona o Terrassa.