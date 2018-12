La CUP critica "inacció" del PDeCAT davant les irregularitats al Consorci de la Costa Brava

La CUP ha exigit responsabilitats polítiques al PDeCAT i ha reclamat una aposta pel model de gestió pública de l'aigua davant les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes al Consorci de la Cota Brava.

En l'informe sobre l'exercici del 2016 l'ens denuncia, entre d'altres irregularitats, que 93 contractes es van adjudicar com a contractes menors quan haurien d'haver-se fet per concurs públic. Aquestes irregularitats en la contractació afectarien a les empreses Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava, SA (EMACBSA) i Abastament en Alta Empresa Mixta, SA (ABASTEM).

La CUP remarca que aquestes irregularitats detectades se sumen a les ja denunciades públicament per la formació al llarg dels darrers dos anys. Al desembre del 2016, l'auditoria feta pels serveis tècnics de la Diputació de Girona i Faura Casas Auditors recollia un seguit d'irregularitats que afectaven als socis privats de les empreses mixtes esmentades, com per exemple la utilització dels recursos de la part pública sense existència de conveni o contracte o la inhibició de fer les aportacions compromeses en el manteniment i millora de les instal·lacions.

Al febrer del 2017, la CUP també denunciava que les dietes del Consorci de la Costa Brava percebudes pels càrrecs polítics que en formen part van augmentar un 862% durant l'any 2016, arribant a cobrar 900 euros per cada reunió, i que aquestes dietes estaven camuflades fora dels pressupostos del Consorci.

El representant de la CUP a la Diputació, Lluc Salellas, afirma que aquestes males praxis "reafirmen la demanda de la CUP de depurar responsabilitats polítiques i fixar mecanismes de transparència, i alhora fan evident la necessitat d'apostar inequívocament per un model de gestió dels serveis essencials com l'aigua totalment públic".