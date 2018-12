Una desena de persones comencen un dejuni a Celrà en solidaritat amb els presos independentistes en vaga de fam

Una desena de persones han començat aquest matí un dejuni a Celrà (Gironès) per mostrar la seva solidaritat amb els presos independentistes en vaga de fam. Hi participen veïns, membres d'entitats del municipi i també polítics, entre els quals hi ha l'alcalde, Dani Cornellà, i el primer tinent d'alcalde, Pitu Bartis. La campanya 'Prou ostatges' neix amb la vocació d'estendre's a altres poblacions amb dejunis de 12 i 24 hores. De moment, la continuaran dimecres i dijous els municipis de Bordils i Sant Martí Vell. Bartis ha explicat que estan en converses amb altres poblacions per aconseguir que també s'hi sumin.