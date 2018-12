Els «comuns» aniran en dues llistes diferents a Girona

Els «comuns» es presentaran en dues llistes diferents a la ciutat de Girona de cares a les eleccions municipals del proper mes de maig. Per una banda, diumenge passat es va constituir formalment el grup motor dels comuns a Girona, que té intenció de presentar-se amb Podem, amb qui ja fa mesos que treballen conjuntament. I per altra banda, hi ha una corrent sobiranista, que empatitza amb les tesis d'Elisenda Alamany, que ja fa mesos que ha anunciat que es presentarà amb Guanyem Girona, una proposta impulsada per partits com la CUP, MES i Pirates, entre altres. La direcció del partit ha decidit acceptar que les dues sensibilitats poden coexistir i anar en candidatures diferents, però això ha generat un cert malestar en el si de la formació, ja que consideren que la corrent sobiranista, denominada Comú de Girona, ha anat pel seu compte, sense respectar els «tempos» i sense haver informat a la resta. En canvi, des de Comú de Girona defensen que ells s'han agafat al manifest fundacional del partit, on han vist que tenen cabuda, i han actuat en conesqüència, teixint ponts amb altres forces d'esquerres. El grup motor dels comuns a Girona, que encara no ha adoptat el nom definitiu, es va constituir formalment diumenge, però ja fa mesos que està treballant. La seva intenció és presentar-se a les eleccions municipals de la ciutat conjuntament amb Podem, amb qui fa temps que estan treballant colze a colze. Malgrat que encara no se sap quina serà la denominació que adoptaran ni qui encapçalarà la candidatura, de moment l'assemblea ja ha escollit les vuit persones que es posaran al capdavant del partit a Girona. El proper 19 de gener, el Consell Nacional del partit serà l'encarregat de ratificar-ho.

Però malgrat que el grup motor es va constituir formalment diumenge, ja fa temps que el grup «crític», Comú de Girona, estava treballant amb altres formacions d'esquerres per impulsar una candidatura conjunta, que s'ha concretat en Guanyem Girona, que està integrada, entre altres, per la CUP, MES i Pirates. Un projecte similar al que s'ha impulsat en altres ciutats catalanes, com ara Badalona, Sitges o Sant Boi de Llobregat. L'actitud del Comú de Girona no ha agradat a alguns sectors del grup promotor «oficial», que consideren que han actuat amb poca lleialtat perquè han anat pel seu compte i sense respectar els «tempos» del partit. També lamenten que s'hagin hagut d'assabentar de la majoria de decisions del Comú de Girona per la premsa. De tota manera, assenyalen que es tracta d'una fracció molt petita dels militants. Des del Comú de Girona, tanmateix, defensen que se senten reflectits en el document fundacional del partit, de manera que tenen dret a existir i a tirar endavant els projectes que considerin oportuns. En aquest cas, assenyalen que la prioritat ha de ser aconseguir un govern d'esquerres a Girona, i el seu objectiu és exercir de «xarnera» per aconseguir-ho, amb la resta de partits que formen part de Guanyem Girona, amb qui tenen una bona relació i fa temps que treballen plegats.

La direcció del partit va donar el vist-i-plau diumenge a l'existència d'aquestes dues correns internes i al fet que puguin presentar-se en candidatures diferents, malgrat el malestar que s'ha generat en el si del partit. Això, de fet, podria conduir a què es produïssin situacions paradoxals, ja que, per exemple, el més probable és que els vots de Guanyem Girona acabin comptabilitzant-se per a la CUP de cara a la constitució dels consells comarcals i la Diputació.