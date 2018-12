Reclamen una millora del tren per evitar en 20 anys una segona autopista

Els sindicats gironins i francesos de banda i banda dels Pirineus han decidit posar-se mans a la feina i reclamar el que l'administració fa dècades que evita: esborrar les barreres que encara queden a la frontera. El CSIR Pyremed/Pirimed, l'organització transfronterera que reuneix Comissions Obreres, UGT i USO per la banda catalana i cinc sindicats francesos per l'altra, va difondre ahir un informe on reflecteix la necessitat de millora del tren. A més, l'acte va servir per donar a conèixer que el CSIR crearà un Observatori de la Mobilitat Transfronterera per posar sobre la taula la realitat en xifres sobre l'intercanvi de treballadors a banda i banda de les Alberes.

Els sindicats recorden que el tren és probablement el sistema que ha evolucionat constantment amb la voluntat d'esborrar fronteres geogràfiques i dificultats tècniques. El president del CSIR, Pierre Place, va lamentar que els dos estats hagin preferit potenciar les infraestructures per carretera i va avisar que pel que fa al transport de mercaderies hi ha diverses situacions que poden derivar en el col·lapse del transport en pocs anys.

L'informe indica que, «el 2014, 6,1 milions de camions pesants han passat els Pirineus i 2,6 milions els Alps francesos. Amb relació al 2010, el número de camions pesants travessant els Pirineus està augmentant un 2,2%, mentre que baixa al 3,6% en els Alps francesos. Els tonatges transportats pugen el 3,8% en els Pirineus i baixen el 0,6% en els Alps francesos».

El representant del CSIR Pyremed/Pirimed va explicar que «ha crescut exponencialment amb el desenvolupament del transport globalitzat en containers, particularment marítim amb els diferents grans ports espanyols (Barcelona, València i els ports d'Alacant o Cartagena) i amb el desenvolupament industrial de la conca barcelonina».

Place va assenyalar que el transport per carretera seguirà creixent com ha fet en els darrers decennis i que podrien arribar a un punt de no retorn. «El problema més important per als pròxims 20 anys serà evitar una situació de bloqueig que requereixi la costosa construcció d'una segona autopista especialitzada transfronterera per absorbir aquest trànsit», alerten els sindicats. «Des de l'angle econòmic i el medi ambient, el reequilibri modal apareix com una necessitat», diu el dossier presentat ahir.

Tren de viatgers, una necessitat

Des dels sindicats també es va assenyalar que les oportunitats econòmiques no seran només per les mercaderies. Bartomeu Compte, secretari general de CCOO de les Comarques Gironines, va posar en relleu la necessitat del transport de viatgers i va exemplificar com l'estiu passat l'Ajuntament de Figueres llogava autobusos per portar turistes de Canet Platja, al Rosselló, per a visitar el Museu Dalí.

Per aquest motiu, Compte va assenyalar un interès econòmic important, que generaria més activitat turística en una zona que va definir «com un forat negre» entre Figueres i Perpinyà.

Són múltiples els motius que es detallen per posar en marxa un nou sistema ferroviari que permetria crear dues línies de rodalies entre Catalunya i França, d'ús diari i en horari laboral i que podria quedar articulat ja el 2019. De fet, asseguren que ja hi ha converses entre la Generalitat i els responsables de la regió francesa.

El projecte denuncia que en l'actualitat els trens entre Perpinyà i Girona, fent correspondència a Cervera i Portbou, són a mig matí, s'allarguen fins a gairebé tres hores de recorregut i sovint el transbordament no es pot fer.

La proposta dels sindicats remarca que «tots els trens que passin la frontera han de tenir correspondència dins d'un termini normal de 10 a 15 minuts màxim». Assenyalen que «sis enllaços per dia són una bona base de partida per fer anades i tornades en un mateix dia». A més remarquen que, com a finalitat, la integralitat dels enllaços ha de situar-se en un pla de transport transfronterer que permeti que l'estació termini estigui a l'altre costat i hi hagi correspondència en 10 minuts.

Perquè sigui positiu per la mobilitat laboral, necessiten que existeixi «una oferta que permeti arribar a l'extrem oposat al matí de bona hora (aviat) i tard al vespre, obrint el transport a possibilitats de trajectes treball i estudis amb tarifa adaptada».

Segons el dossier és interessant perquè es tracta de zones de la riba mediterrània de difícil accés i el que suposa infraestructures de carretera costoses. També s'apunta interès ecològic, mediambiental i turístic important per no desdoblar una autopista. Asseguren que pot generar oportunitats econòmiques vinculades a l'educació, amb un enllaç amb la parada universitària de Perpinyà. I rematen que la nova xarxa de rodalia té interès cultural i recorregut valorat per la indústria turística, amb noves metes possibles i equilibrat dels dos costats. A més assegurenque el projecte de dues línies també permetria equilibrar els costos amb relació als costos dels enllaços via la línia d'alta velocitat sense entrar en competència directa.