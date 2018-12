Faran un estudi sobre l'afectació als ocells de les llavors amb agroquímics

La Diputació de Girona, l'Obra Social la Caixa i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya impulsen un projecte pioner a Catalunya que té com a objectiu conèixer els efectes de la sembra de llavors tractades amb agroquímics en ocells que se les mengen. Amb el nom «Ocells en temps de sembra», l'estudi recollirà dades de zones de cultiu de colze i cereals de Vilademuls i Bàscara durant el 2019 amb la col·laboració de pagesos i caçadors. Es parteix de la hipòtesi que la ingesta d'aquestes llavors per part dels ocells pot implicar que «aquests productes agroquímics s'introdueixin a la cadena tròfica, perjudicant el medi ambient i la salut humana» i es vol tenir més informació per reduir l'impacte en el medi natural.

L'estudi, que es farà durant el 2019, vol analitzar els efectes dels agroquímics i plaguicides en les llavors de sembra de colze i cereals posant el focus en els ocells que se les mengen. Entre aquests productes n'hi ha un de poc conegut com són les «llavors blindades». Abans de la sembra, aquestes llavors es recobreixen amb un producte químic que conté un o diversos plaguicides (generalment fungicides però també insecticides) per garantir-ne la protecció durant la germinació i afavorir-ne el creixement. Això permet reduir la quantitat química que s'allibera al medi així com el risc d'exposició per a l'operari perquè evita la fumigació durant la sembra. Ara bé, també poden ser una «trampa ecològica» per a algunes espècies d'ocells. I és que les llavors sembrades que no queden enterrades durant la sembra queden a l'abast dels ocells granívors que se les mengen, ingerint així grans quantitats d'agroquímics en poc temps.