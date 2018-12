La subestació de la MAT de Medinyà s'activarà el mes gener

La companyia de transport d'energia elèctrica Red Eléctrica de España (REE) ja ha enllestit l'obra de la nova subestació de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de La Farga de Medinyà, municipi que pertany a Sant Julià de Ramis, amb l'objectiu de posar-la en servei durant la primera quinzena de gener. La subestació fa de xarnera entre la de Bescanó i el parc elèctric dels 400 kilovolts (kV) de Santa Llogaia d'Àlguema, a la comarca de l'Alt Empordà. Aquesta infraestructura ha suposat una inversió de 25 milions d'euros i tanca el cercle de la MAT arreu de les comarques gironines. En paral·lel, Red Eléctrica també començarà a desmantellar la línia de 220 kV que s'ha compactat amb la MAT entre Vic i Bescanó. D'aquest antic traçat, n'hauran de desaparèixer 100 torres i 38 quilòmetres de línia.

La subestació de La Farga se situa al mig del tram Bescanó-Santa Llogaia, en una peça de terreny a tocar de l'N-II. Les obres per aixecar aquest parc elèctric, que compta amb sis transformadors, van començar la primavera de l'any passat i han durat més d'un any i mig. En aquests moments, els treballs ja s'han enllestit i la nova subestació s'ha posat en tensió i ha entrat en fase de proves. La Farga rebaixarà l'energia que arribi de la MAT fins als 220 kV i l'injectarà a les diferents línies esteses que hi connecten. El delegat de Red Eléctrica a Catalunya, José Ignacio Lallana, explica que la nova subestació s'afegirà a la de Bescanó a l'hora de «millorar la seguretat del subministrament elèctric al territori» i garantir l'alimentació a tota l'àrea de Girona, en especial, la Costa Brava. La Farga és la peça que completa l'eix de la interconnexió dels 400 kV a través dels Pirineus. Precisament, la nova subestació s'enllesteix quan es compleixen 10 anys del naixement de la Interconnexió Elèctrica França-Espanya (INELFE), una societat que van crear Red Eléctrica i la seva homònima francesa RTE per tirar endavant el projecte.

L'entrada en servei de La Farga també permetrà que Red Eléctrica tiri endavant els desmantellaments que encara estan pendents. A l'estiu, i amb més de dos anys de retard, la companyia ja va començar a tirar a terra antigues línies. Però n'hi havia una que es va deixar pendent fins que no s'acabés la nova subestació de La Farga: es tracta d'una línia de 220 kV que s'estén entre Vic i Bescanó. Segons concreta Lallana, no es podia desmuntar abans que La Farga no entrés en servei perquè sinó «tindríem un sistema en precari, amb la possibilitat que davant de qualsevol incident hi hagués una apagada». En aquest sentit, el delegat de Red Eléctrica ha anunciat que aquesta antiga línia començarà a desaparèixer a finals de gener, i es preveu que els treballs per desmuntar les torres s'allarguin mig any.



Riudarenes, pendent

Si bé la subestació de La Farga completa tot l'eix elèctric de la interconnexió, encara hi ha una peça pendent per acabar tot el trencaclosques de la MAT a Girona: el ramal de Riudarenes. José Ignacio Lallana apunta, però, que després que la Generalitat emetés un informe desfavorable al projecte, Red Eléctrica encara està pendent de rebre la resposta del Ministeri. El delegat conclou que, pel que fa a aquest ramal, fins ara «no hem tingut més informació al respecte».