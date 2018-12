Descobreix els 4 càmpings gironins que se situen entre els millors d'Europa

Quatre càmpings gironins han estat premiats a Lisboa entre els millors d'Europa pel seu nivell d'excel·lència. Són els càmpings Sènia Cala Gogó, de Calonge, Internacional de Calonge, Àmfora i Aquarius de Sant Pere Pescador i la Federació Internacional de càmping, caravana i autocaravana (FICC) els ha reconegut en el Primer Congrés Mundial de Càmping de la FICC celebrat recentment a Portugal. Els guardons, que s'atorguen cada cinc anys, han destacat un centenar de càmpings a tot Europa d'un total de 12 destinacions.

El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca la gran importància d'aquests guardons que reconeixen l'esforç que any rera any fan els empresaris del sector amb importants inversions per mantenir la qualitat i l'excel.lència dels establiments, i també per oferir experiències innovadores i especialitzar-se en activitats que els diferencïin.

Així són els càmpings gironins premiats:

CALA GOGÓ

INTERNACIONAL DE CALONGE

ÀMFORA

AQUARIUS

La Federació Internacional de càmping, caravana i autocaravana (FICC), amb seu a Brussel·les, ésque representa els interessos dels campistes. Es va crear al 1933 i actualment aglutina 67 clubs i federacions de 38 països diferents de tot el món.