Tres motoristes ferits greus en xocar amb un cotxe a les obres de l'N-II a Vilademuls

Tres motoristes van resultar ferits de gravetat ahir al matí en xocar amb un cotxe a la zona d'obres de la carretera N-II a l'altura de Vilademuls. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident es va rebre al voltant de les nou del matí al punt quilomètric 732, on, segons els Mossos d'Esquadra, el turisme, que anava en sentit sud, va envair el carril contrari per on circulava un grup de cinc motocicletes i va xocar contra tres d'elles. A causa de l'impacte, els tres conductors de les motocicletes van resultar ferits greus i dos d'ells van perdre una cama. Dos dels motoristes van ser evacuats a l'Hospital Josep Trueta de Girona i el tercer va ser traslladar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

La conductora, de vint-i-dos anys i ferida lleu, va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra per anar beguda. Segons els agents, en la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,38 mg d'alcohol per litre expirat, quan el límit màxim permès en aquest cas era de 0,25 mg/l, i va ser arrestada «com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible amb resultat d'accident».

La detinguda, que no tenia antecedents, va ser traslladada a la comissaria de Vista Alegre de Girona i passarà pròximament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat.

Fins al lloc del sinistre, un tram que està actualment en obres, s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.

L'accident va tenir lloc al tram de desdoblament de la carretera N-II entre Medinyà i Orriols, al seu pas pel municipi de Vilademuls. Un tram d'obres conegut també pels seus entrebancs.

El Govern espanyol va iniciar aquestes obres l'any 2009, però el juliol de l'any següent, el llavors ministre de Foment, José Blanco, va decidir abandonar aquest tram per una retallada del Govern en inversió en infraestructures. Aquest era l'únic pas de l'N-II que es mantenia viu, en obres, ja que la resta de trams estaven paralitzats (Tordera-Maçanet, Maçanet-Sils, Sils-Caldes i la Jonquera), menys el de Caldes-Fornells, que ja estava acabat i operatiu.

El 2013, el Ministeri de Foment va mostrar interès a reprendre les relacions amb l'N-II, però els moviments no es van formalitzar fins al desembre del 2014, quan el Govern espanyol va acordar l'adjudicació de la construcció del doble carril entre Medinyà i Orriols, a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per M. J. Grúas i Vías Construcciones, que es va considerar «l'oferta més avantatjosa». Un acord que es va formalitzar cinc mesos més tard, el maig del 2015, i amb un projecte modificat en què ja no es construïa una carretera nova, sinó que se seguia el traçat actual. A l'estiu van començar les obres d'una forma molt lenta i intermitent i, finalment, el maig del 2016, aquestes van començar a agafar continuïtat a un ritme constant.

El juny del 2017 els treballs van patir un nou contratemps com a conseqüència d'un despreniment de terres en l'enorme talús aixecat a l'altura de Vilademuls. Es va obrir un esvoranc d'un metre i mig de fondària i d'uns 300 metres de longitud que, segons tècnics de la UTE, podia comprometre el termini de finalització de les obres. Unes obres que en aquell moment l'Estat preveia veure finalitzades abans que acabés l'any 2018.

Aquest passat novembre, durant la inauguració del tram de 2,75 km entre Sils i Maçanet de la Selva, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va anunciar que, des del Govern esperaven que les obres pel desdoblament de l'N-II des de Medinyà fins a Orriols finalitzessin abans de l'abril de l'any vinent.