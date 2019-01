Alerta per fort onatge amb pics de fins a 4 metres a la Costa Brava centre i nord

Les comarques gironines estaran almenys fins divendres sota els efectes d'un for temporal marítim, i es troben en alerta per onades que poden superar els quatre metres d'alçada a la Costa Brava.

Davant d'aquesta situació de risc, ahir Protecció Civil de la Generalitat va activar l'Alerta del Pla de Protecció Civil a Catalunya Procicat pel temporal de fort onatge previst pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) fins divendres.

Ahir la situació ja es va començar a fer notar i a la boia de Ports de l'Estat que està instal·lada al cap de Begur ja es van anar registrant onades de gran alçada. La més destacada, de fins a 6,17 metres.

Durant aquest episodi, les onades podran superar els quatre metres a l'Alt i Baix Empordà i els 2,5 metres a la comarca de la Selva, segons informa Protecció Civil.

L'afectació més important està prevista que duri fins a la matinada d'avui. I a partir d'aquí, la intensitat del fenomen es reduirà i afectarà només l'Empordà fins divendres al migdia. Aquest temporal tindrà lloc perquè hi haurà mar de fons de component nord.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana prudència al litoral gironí pel temporal marítim previst fins divendres. I per això, recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa.

També recorda que cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, Protecció Civil de la Generalitat ressalta que cal ser prudents per tal d'evitar accidents com els que s'han produït en algunes ocasions per actituds imprudents de la gent. Entre d'altres, també recomana evitar anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades i no posar-se en perill.