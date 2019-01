Cs és l´únic partit que encara no ha proclamat cap candidat a Girona

Ciutadans és l'únic dels grans partits que s'està menjant els torrons sense haver proclamat cap candidat a les comarques gironines quan falten cinc mesos per a les eleccions municipals. El partit «taronja», que té l'ambició de créixer exponencialment a la demarcació, s'ho pren amb calma perquè és conscient que les sigles i la imatge de marca els faran bona part de la feina. La intenció del partit és començar a proclamar els candidats a partir d'aquest gener. Segons indiquen, la selecció es farà a través de primàries internes.

Una de les incògnites que genera més expectativa és la de Girona ciutat, on l'any 2015 Ciutadans va aconseguir dos regidors en una llista encapçalada pel diputat Jean Castel. En aquell moment, la proclamació també es va fer tard -al mes de març, només dos mesos abans dels comicis-, i no els va anar malament: van aconseguir entrar al consistori amb dos regidors. Tot i això, Castel va deixar el consistori per dedicar-se al Parlament al gener de 2016, de manera que la seva número 2, Míriam Pujola, es va convertir en portaveu, i el número 3, Manuel Vázquez, es va convertir en regidor. Pujola, però, a hores d'ara no ha estat ni confirmada ni desmentida com a cap de llista. La rumorologia popular apunta que Jean Castel podria tornar a encapaçalar la candidatura, o que al capdavant s'hi podria col·locar l'advocat Aitor Cuéllar. El partit, però, es nega a dir res oficialment i es remet al procés que s'obrirà aquest mes. El cas de Girona serà especialment interessant perquè, tal com s'ha confirmat a través del padró, el nombre de regidors passarà de 25 a 27, i Ciutadans confia que això encara li pot donar més marge de creixement.

A la resta de la demarcació, Ciutadans tampoc ha mogut fitxa. Ni tan sols en aquells municipis on tenen l'ambició d'aconseguir una bona bossa de vots, com ara Figueres, Roses, Lloret de Mar o Blanes, on ja van obtenir bons resultats fa quatre anys.

Un altre gran partit que també va una mica «endarrerit» -almenys, respecte la resta- és el PP, que fins fa poques setmanes no va fer públic que Concepció Veray encapçalaria la candidatura a Girona. La proclamació es va fer en un acte conjunt a Barcelona amb tots els caps de llista de les capitals catalanes, i va donar el tret de sortida a la cursa electoral dels populars, que també anunciaran la resta de candidats a partir d'aquest mes. En aquest cas, han assegurat que el 85% dels habitants de Girona podran votar PP si ho desitgen, igual que en anys anteriors.

Finalment, els «comuns» també tenen encara molts deures per fer a les comarques gironines, ja que també es troben en ple procés d'elecció de candidats. Un dels casos més singulars és el de Girona ciutat, on es dividiran en dues candidatures diferents: una facció minoritària, Comú de Girona, anirà amb Guanyem, on hi ha la CUP, i la resta farà coalició amb Podem.