La mitjana d'edat de la plantilla d'Agents Rurals a Girona se situa als 50 anys

Des de fa molts de temps, el Cos dels Agents Rurals (CAR) porta reivindicant una mancança de personal i la necessitat de convocar noves places per tal de poder cobrir aquelles que s'han anat perdent durant els més de 10 anys que la plantilla no ha incorporat cap nou efectiu. Per contra, tal com explica el cap de l'Àrea Regional del Cos d'Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, han vist de ben a prop com les seves competències han anat augmentant.

«Som un cos més transversal. No només treballem en les tasques pròpies del Departament per al qual treballem, que és Agricultura, sinó que pràcticament més de la meitat de les tasques que fem corresponen al Departament de Territori i Sostenibilitat. Per exemple les qüestions referents a fauna protegida, animals de companyia, espècies invasores... També fem coses per al Departament de Cultura», apunta Dalmases.

Aquesta exigència no sempre es pot satisfer, ja que «tot i estar més ben formats» noten que no poden arribar a tot: «Farien falta més agents per poder cobrir aquests mínims i poder fer front a les múltiples competències», explica el cap de l'Àrea Regional, afegint també que s'ha demanat en més d'una ocasió, sense èxit. En el cas de la regió de Girona, el cos dels Agents Rurals està format per un total de 97 efectius. D'aquesta xifra, 83 d'ells són homes (concretament un 85,5%) i només hi ha 14 dones (que representen el 14,4% del total). La mitjana d'edat d'aquesta plantilla és de 50 anys i, de fet, l'agent més jove del cos gironí en té 35.

Tal com relata Ignasi de Dalmases, al seu moment, només a la zona de les comarques gironines, s'havia superat amb escreix el centenar d'efectius, un nombre que ha anat disminuint progressivament amb la jubilació d'alguns d'ells, unes places que no s'han cobert amb nou personal.

Paral·lelament, la Generalitat de Catalunya -amb quinze anys de retard- ha decidit desencallar el pla estratègic dels Agents Rurals i ha fet el primer pas per dotar el cos d'una cinquantena de sotsinspectors. D'aquestes places, 33 estan destinades als efectius que ja formen part del cos i 17 a personal extern que vulgui opositar-hi. En el cas de les comarques gironines, la previsió és que siguin un total de cinc sotsinspectors. Amb aquesta convocatòria, el cos preveu poder gaudir d'una millor planificació, supervisió i direcció; així com un notable eixamplament de l'estructura per tal de poder cobrir totes les regions amb coordinadors.