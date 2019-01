Quatre parcs de Bombers gironins no poden obrir per falta de personal aquest diumenge

La falta de Bombers ha obligat a tancar quatre parcs de les comarques gironines aquest diumenge. En concret, els parcs de La Pera i Vall d'Aro (Baix Empordà), els d'Hostalric i Amer (Selva) han hagut d'abaixar la persiana ja que no tenien els efectius suficients com per començar el servei a les set del matí. A més, tampoc hi ha el sots cap territorial de torn de la regió de Girona Nord, i que hauria d'estar de guàrdia a Figueres. Aquesta problemática es va repetint les últimes setmanes des de que els Bombers van anunciar que deixaven de fer hores extra fins a mitjans d'aquest mes de gener. La regió de Girona és la que més parcs té, si bé la majoria són petits, de mínim tres bombers.