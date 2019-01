Una pedagoga visibilitza l'assetjament escolar en l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

La pedagoga i escriptora Maria Sánchez Dauer ha recopilat en un llibre catorze històries d'assetjament escolar, les víctimes del qual són infants o joves amb altes capacitats intel·lectuals. Amb el títol ¡Yo sí que valgo! (Horsori), l'experta relata casos d'assetjament «típics» que pateixen els nens amb altes capacitats intel·lectuals i recomana «preparació docent per detectar aquests alumnes i prevenir o frenar l'assetjament».

L'autora va defensar que aquests infants «tenen moltes possibilitats de patir assetjament escolar com burles i crítiques severes», cosa que «s'agreuja per les reaccions que generen en aquests nens, ja que són hipersensibles».



Experiències reals

Després de parlar amb familiars, mestres i escolars, la pedagoga recrea casos com els d'uns companys de classe que pressionen a un alumne de 12 anys per obligar a què els faci els deures. El llibre descriu com s'hi dirigeixen dient-li: «Nenassa, cara cràter, recordes que havies de fer-me els deures de matemàtiques? I les frases de llengua? I la redacció d'anglès?». El llibre també recull que un nen de 8 anys, objecte de burla per assimilar els coneixements més ràpidament, diu cada dia a la seva família que «no li agrada anar a l'escola i que compta els dies que li queden per acabar la condemna a la presó». Una altra criatura de 4 anys que se sent diferent pregunta a la seva mare: «Què em passa? Jo sóc Dumbo, encara que no sigui un elefant que voli. Em pots ajudar?». La pedagoga va remarcar la importància d'«una bona gestió escolar per prevenir o erradicar casos com els que recull el llibre». Per això, acompanya les històries de dinàmiques curriculars i emocionals, l'objectiu de les quals és «treballar i prevenir l'assetjament escolar davant la diversitat de perfils de l'aula».

Segons l'experta, el llibre és un manual per ajudar els docents a prevenir, detectar i actuar davant l'assetjament, específicament en casos d'infants amb altes capacitats, sobretot a Primària i ESO. Ella mateixa va explicar que, socialment, «no està ben vist ser intel·ligent» i va indicar que per a aquests infants són «molt necessàries la informació i la conscienciació sobre les altes capacitats, per acceptar-les».