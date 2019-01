Els grups de JxCat, ERC i CUP marxen de les comissions

La decisió de JxCat, ERC i la CUP d'abandonar les comissions del Parlament en protesta per les detencions dels alcaldes de Celrà i Verges -a més d'altres activistes independentistes- va paralitzar ahir el funcionament de la Cambra. Els diputats d'aquests grups van criticar que les detencions formen part de l'estratègia de «repressió» de l'Estat contra Catalunya i, davant d'aquesta situació, van considerar que no podien actuar com un dia normal, per la qual cosa van decidir absentar-se de les comissions.

Les comissions afectades van ser les de Medi Ambient i Sostenibilitat; Assumptes Institucionals; Territori; Treball, Assumptes Socials i Famílies; Interior, i Economia i Hisenda que, davant la falta de quòrum per l'absència dels diputats, van haver de ser suspeses. Si no tenen el quòrum necessari, les comissions no poden fer les votacions pertinents, ni dels dictàmens de les lleis ni de les propostes de resolució que acostumen a presentar els grups. Una de les principals afectacions és que no es va poder votar el dictamen de la llei que busca suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès, per la qual cosa queda a l'aire si es podrà votar definitivament en el ple de la setmana que ve.



Els arguments

En el cas de la comissió de Medi Ambient havien de comparèixer el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el conseller Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per rendir comptes sobre la situació de l'empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Finalment, els dos membres del Govern van presentar un escrit en el qual van al·legar que, a causa de «la situació d'alteració de la normal vida política» de la Cambra, havien decidit no acudir-hi i posposar la seva assistència al 30 de gener.

També la diputada de la CUP Maria Sirvent va criticar que les detencions van ser «contra l'independentisme popular i s'enceben contra l'esquerra independentista i els CDRs», i va demanar la compareixença al Parlament de la delegada del Govern espanyol, Teresa Cunillera, cosa que també va fer JxCat. Gerard Gómez del Moral (ERC) va atribuir les detencions a «una maniobra per part de l'Estat prèvia a l'inici del judici per donar un missatge a la ciutadania perquè no es mobilitzi ni protesti».



Crítiques a la decisió

El portaveu de Cs a la Cambra, Carlos Carrizosa, va criticar les absències dels diputats, als quals va titllar de ganduls per voler «cobrar sense treballar», i va anunciar que presentaran un escrit de queixa al president del Parlament, Roger Torrent. Ferran Pedret (PSC) va retreure als grups independentistes haver-se equivocat en la manera de protestar ja que suposa paralitzar la Cambra catalana, i Santi Rodríguez (PP) va acusar les formacions independentistes de «segrestar» les institucions catalanes. La portaveu dels comuns, Susanna Segòvia, va considerar desproporcionat l'operatiu policial, però també va qüestionar que paralitzar l'activitat de la Cambra «sigui la millor manera de donar resposta a aquesta situació d'excepcionalitat».

Els partits independentistes no han aclarit si la seva protesta s'allargarà i, per tant, tampoc acudiran a les cinc que hi ha convocades per avui i les dues de demà. Es dóna la circumstància que una d'elles és la d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics, impulsada pel propi president del Parlament, Roger Torrent, per analitzar «la deriva autoritària» de l'Estat.