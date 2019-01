Demanen 14´5 anys de presó per abusar de la seva neboda de 5 anys a Salt

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 14 anys i mig de presó per abusar sexualment de la seva neboda menor d'edat en un pis de Salt. Segons sosté el fiscal, els fets van passar quan la nena tenia entre 5 i 7 anys, durant les estones que el processat jugava amb ella i el seu germà. Al seu escrit, el ministeri públic recull que l'acusat feia tocaments a la petita, li llepava les zones íntimes i la intentava penetrar. També diu que en una ocasió va ensenyar-li un vídeo pornogràfic.

Al judici, l'acusat ha negat els fets i ha atribuït la denúncia a un malentès. Els psicòlegs, però, han assegurat que el relat de la menor és creïble. A més de la presó, el processat s'enfronta a passar-se 8 anys en llibertat vigilada i a pagar una indemnització de 30.000 euros.

El cas que avui ha arribat a judici a l'Audiència de Girona es va denunciar a principis d'estiu del 2017. Qui va donar l'alerta va ser una mestra de l'escola on estudiava la nena. Mentre preparaven el festival de final de curs, la professora va escoltar com la menor relatava els tocaments a una altra alumna, amb qui estava jugant a un joc d'explicar-se secrets.

Aleshores, la menor tenia 7 anys. I segons sosté el fiscal al seu escrit, ja en feia aproximadament dos que el seu oncle abusava d'ella. Sempre, al pis del carrer Doctor Fortuny on vivia la menor. L'acusació relata que el processat anava allà a jugar amb els seus nebots i que, mentre la seva germana –i mare de la menor- era a la cuina, ell aprofitava per abusar de la neboda.

Segons l'escrit d'acusació, la majoria d'episodis van tenir lloc al menjador. El processat, que va amb cadira de rodes, demanava a la menor que se li acostés i si la nena s'hi resistia, l'enganyava demanant-li que li portés menjar. Després, relata el fiscal, quan la tenia a prop, la subjectava amb força, li feia tocaments, li llepava les zones íntimes o li introduïa els dits a la vagina i a l'anus.

El ministeri públic també recull que, un dia, l'acusat –que ara té 27 anys- va endur-se la menor a l'habitació i allà va ensenyar-li un vídeo pornogràfic. I que a partir d'aquí, i en diferents ocasions, va intentar penetrar-la aprofitant els moments en què la menor estava distreta.



Ho nega tot

Durant el judici, l'acusat ha negat tots els càrrecs. D'entrada, ha explicat que a dins del pis pràcticament no es movia del sofà (perquè deixava la cadira de rodes al replà de l'escala). A més, ha dit que mentre jugava amb la menor, el germà de la petita també hi era, i que en cap moment va abusar de la seva neboda.El processat no s'explica el perquè de la denúncia i creu que tot plegat es va deure a un malentès. Segons ha dit, quan la nena hauria explicat als seus amics que tenia "bona relació" amb ell, els altres van imaginar-se que abusava de la menor.



Els psicòlegs ho veuen creïble

Tant el pare com la mare de la nena (i germana de l'acusat) s'han negat a declarar al judici. I a petició del fiscal, la menor tampoc ha anat avui a l'Audiència de Girona. En comptes d'això, durant el judici s'ha visionat el relat dels abusos que ella va explicar als psicòlegs. Un relat que, a parer dels perits, és creïble.

Segons han explicat al tribunal, perquè entre d'altres coses no van notar que la menor fabulés. Per últim, els metges que van explorar la nena han explicat que no van trobar-li cap lesió a les parts íntimes ni a l'anus. Segons han dit, però, això no descarta que no es produïssin els abusos (perquè no necessàriament han de deixar marca).Al final del judici, el fiscal ha mantingut la petició de 14 anys i mig de presó per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys.

A més, l'acusació pública sol·licita que el processat també es passi 8 anys en llibertat vigilada i que durant tot aquest temps no es pugui apropar a menys de 500 metres de la seva neboda. Tot i això, com que el processat no té papers, el fiscal també sol·licita que, un cop hagi complert dues terceres parts de la condemna a la presó, se l'expulsi del territori estatal. Per últim, en matèria de responsabilitat civil, sol·licita que l'acusat indemnitzi la seva neboda amb 30.000 euros. La defensa, per la seva banda, ha demanat l'absolució. El judici, que s'ha celebrat a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.