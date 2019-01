La neu enfarina la Cerdanya i anticipa una setmana de fred

La Cerdanya es va llevar ahir amb el cel tancat i deixant caure petites nevades en funció de la cota. Puigcerdà i altres poblacions del fons de la vall es van trobar amb els teulats coberts de blanc per una nevada lleu que es va mantenir fins a mig matí.

També els termòmetres van baixar de manera considerable arreu de les comarques gironines, amb temperatures que van estar per sota dels zero graus a pràcticament totes les comarques, a excepció de l'Alt Empordà, on les mínimes van ser més elevades. D'aquesta manera, el valor més baix es va registrar a l'estació de Das amb -5,9 graus, seguit de municipis com Sant Pau de Segúries (-4,9ºC), la Vall d'en Bas (-4,2ºC), Olot (-3,7ºC), Girona (3,3ºC), Puigcerdà (3ºC) o Cruïlles (amb 1,7ºC).



Arriben més precipitacions

Pel que fa a la resta de dies d'aquesta setmana, les previsions indiquen que les temperatures seran de rigorós hivern, amb valors per sota la mitjana per l'època, sobretot a partir de demà a la tarda. Així, doncs, la temperatura mínima es mourà entre -8 i -3 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre -5 i 0 ºC a la depressió Central, entre -3 i 2 ºC al prelitoral i entre 1 i 6 ºC al litoral. Les màximes no superaran els 13 graus, i l'ambient serà fred.

També es preveuen nevades importants. La cota de neu voltarà els 800 metres, tot i que podria baixar fins als 600 metres en alguns punts en concret. En el cas de la cara nord del Pirineu, la nevada serà abundant a les cotes més altes (es preveu que podrien caure més de 40 cm en 24 hores), mentre que a la resta de l'extrem nord del Pirineu serà poc abundant. A la resta de comarques la precipitació serà minsa.

Respecte al vent, almenys fins dimecres, aquest bufarà de components nord i oest en general, més reforçat a la meitat sud, l'Empordà i les cotes elevades. A causa del fort vent i la precipitació en punts del Pirineu, es pot produir el fenomen del torb.