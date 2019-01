Els opositors del Midcat celebren l'aturada del projecte

La plataforma ciutadana en resposta al Midcat celebra que els reguladors energètics i de la competència de França i Espanya hagin tombat el projecte d'interconnexió de gas i ho qualifica de "victòria". La seva portaveu, Càrol Coll, admet que la negativa no significa un "no definitiu" perquè els promotors, Enagás i Teréga, podrien buscar altres vies de finançament o "justificar millor els costos-beneficis" però creu que això pot tardar "molts anys". "Mentre això no passi el projecte no es podrà construir i com que és una infraestructura caduca, entenem que no serà viable", afegeix. França i Espanya ha tombat el projecte, precisament, perquè consideren que "fracassa a l'hora de complir amb les necessitats de mercat i manca de maduresa suficient".