El jutge tenia constància de les detencions pel tall a les vies de l'AVE

El jutge tenia constància que la Policia Nacional preveia detenir entre 15 i 20 persones el 16 de gener per la seva suposada participació en el tall de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O però no sabia qui serien els arrestats. Així, el jutjat d'instrucció 4 desconeixia que entre els detinguts per un presumpte delicte de desordres públics hi hauria els alcaldes de Verges, Ignasi Sabater (CUP) i Dani Cornellà (CUP). En aquells moments, el jutjat tenia arxivada provisionalment la investigació perquè els Mossos d'Esquadra, en el seu atestat, no havien pogut identificar cap dels activistes. El TSJC va subratllar el mateix dimecres durant l'operatiu, que eren detencions policials perquè no estaven ordenades pel jutge.

Per la seva part, el Ministeri de l'Interior defensa que l'operatiu policial de dimecres a Girona pel tall de les vies de l'AVE en l'aniversari de l'1-O es va fer conforme a la legalitat. Fonts del ministeri reconeixen que les 16 detencions no es van fer per ordre judicial sinó que van ser detencions a iniciativa de la policia.

Ara bé, asseguren que en tot moment es va comunicar l'operatiu tant al jutjat d'instrucció 4 de Girona com a la fiscalia. La policia va actuar dins la legalitat i amb el coneixement del jutge i el fiscal, apunten aquestes fonts, que remarquen que el jutge estava informat dels detalls de l'operatiu. El ministre, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat els agents i ha criticat que es qüestioni el funcionament de l'estat de dret.

Segons el Ministeri de l'Interior, després del tall de les vies de l'AVE l'1 d'octubre de 2018, la brigada d'informació de Barcelona va iniciar les investigacions per tal d'identificar els responsables que havien participat activament en l'acció.

Segons Interior, l'AVE és una infraestructura crítica de l'Estat i va estar tallada durant dues hores. Els fets van acabar amb una denúncia per part d'Adif. La Policia Nacional va detenir dimecres 16 persones (11 al matí i 5 a la tarda) relacionades suposadament amb els fets.

Entre els detinguts, hi havia l'alcalde de Verges, Ignasi Sabaté, i el de Celrà, Dani Cornellà (ambdós de la CUP), membres de CDR i activistes independentistes (entre ells el nebot del president Quim Torra, militant de la CUP) o el fotoperiodista, Carles Palacio, que anava identificat amb armilla i braçalet durant el tall de les vies.

Tots ells han quedat en llibertat a l'espera que els citi el jutge i estan investigats per un suposat delicte de desordres públics. Les detencions van tenir com a reacció concentracions de protesta a diferents punts del territori.



El Govern denunciarà els fets

Ahir, el Govern català va anunciar que denunciarà l'operatiu perquè considera que poden existir elements per parlar de detencions il·legals. Així mateix, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident, Pere Aragonès, demanaran explicacions al govern espanyol en la reunió que tindran a Madrid amb la vicepresidenta, Carmen Calvo.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va exposar al Parlament la presentació de la denúncia contra la Policia Nacional. «A l'actuació policial sense habilitació legal en existir oberta una causa policial i en l'incompliment dels requisits de la llei d'enjudiciament criminal per procedir a una detenció», va exposar.

Torra va demanar que la delegada del Govern de l'Estat, Teresa Cunillera, «es presenti al Parlament i expliqui si coneixia aquests esdeveniments». La compareixença de Cunillera també va ser demanada per Junts per Catalunya, a qui li reclamen la seva dimissió.



S'acaba la tancada a la UdG

Els estudiants de la Universitat de Girona van decidir finalitzar la tancada que van engegar ara fa una setmana, arran de les detencions. Una de les portaveus del moviment, l'Alba, va garantir que seguiran reunint-se en assemblees i pensant en futures mobilitzacions. «Avui [ahir per al lector] fem l'acabament de la tancada, però seguim com a caputxinada», va reblar. Per altra banda, la noia que estava tancada a la UdG perquè no la detingués la policia ja ha sortit al carrer. Després que l'atestat policial del cas hagi estat lliurat al Jutjat número 4 de Girona, l'estudiant va anar aquest dimarts voluntàriament als jutjats i va rebre una citació judicial per declarar sobre l'ocupació a les vies del tren durant l'aniversari de l'1-O.