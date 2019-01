L'hospital d'Olot recapta 9.000 euros per a La Marató

L'hospital d'Olot ha batut el seu rècord de recaptació per a la Marató de TV3 amb la sessió de playbacks que organitza per recollir fons per a la iniciativa solidària. En total, més de 700 espectadors van omplir el Teatre Principal d'Olot el dia 13 de gener i van recaptar 9.014 euros per a l'edició 2018, dedicada a la recerca del càncer.

Una quinzena d'actuacions i quatre vídeos amb recomanacions i consells dels professionals de l'hospital com a mesura preventiva sobre la malaltia van omplir en dues sessions el Teatre Principal d'Olot. Una hora i mitja de ball, música i salut que van permetre recollir la xifra més alta recaptada fins ara, i que s'ingressaran íntegrament a la Marató de TV3. Aquests diners se sumaran als fins ara aconseguits per l'organització: 10.715.430 euros, una xifra que fins el 31 de març pot créixer.

Les actuacions musicals van anar acompanyades de vídeos amb consells de salut sobre el càncer a càrrec de professionals de l'hospital: l'uròleg Quim Agustí va parlar del càncer de pròstata, la cirurgiana Clara Ramos del de còlon, el de mama va anar a càrrec del cirurgià Vasile Veste i la infermera Irene Roura, i la metgessa Sandra Ostolaza també va explicar el Servei de PADES, en què un alt percentatge dels pacients que s'hi tracten són oncològics.

La Comissió de Playbacks de l'hospital d'Olot ha organitzat, amb la de diumenge 13, set edicions aquest certamen per recollir fons per a la Marató. Des de la primera edició el 2011 fins a la d'aquest 2018 s'han aconseguit un total de 43.693 euros.