Jaume Butinyà és presentat com a alcaldable de Banyoles

El Parc de la Muralla de Banyoles va acollir ahir la presentació de la candidatura de Jaume Butinyà com a alcaldable de Banyoles per part de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Banyoles (ERC-JxB). Segons la formació, algunes de les primeres propostes de la candidatura es basen a posar el focus en la cultura, donar suport a les entitats i treballar pels joves, entre altres qüestions. L'acte de presentació va comptar amb la mostra del darrer butlletí publicat pel partit que serveix de carta de presentació de la candidatura de Butinyà.

En un comunicat, la formació explica que en el butlletí s'hi pot trobar una entrevista al candidat amb la intenció que la gent conegui qui és i perquè ha acceptat presentar-se d'alcalde. El volum repassa l'opinió dels actuals regidors respecte als equipaments, el tracte a les entitats, els serveis públics i el comerç. La presentació del butlletí també va servir per anunciar que s'està treballant en la llista de persones que acompanyaran Butinyà en la seva candidatura. S'han repartit uns 2.500 butlletins, tot i que aquest també es troba al web de la formació.