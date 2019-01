Comencen les obres de desmantellament de la via alternativa del tram d'entrada a Bescanó

El desviament que hi havia al tram de la Nacional-141e d'entrada a Bescanó, necessari quan s'estaven fent les obres, ha començat a desmuntar-se. Segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, «aquesta setmana han tret l'asfalt i ara estan començant a treure la terra». El mateix explica que el desviament es va fer a causa de les obres de drenatge d'una riera que travessa la carretera. Un cop s'enllesteixin els treballs per desmuntar la via alternativa, els terrenys s'incorporaran a la zona d'esbarjo municipal coneguda popularment com la Clota d'en Font.

Garcia apunta que el pas subterrani que hi ha és necessari per al drenatge de la riera, però també és important perquè permetrà travessar amb seguretat l'N-141e i connectarà la via verda per a vianants i ciclistes amb la Clota d'en Font, una zona que s'està recondicionant i que ara serveix per reservar-hi maquinària de les obres. La zona s'enllestirà quan les obres de la Pilastra s'acabin.