Santamaria recorda que la gestió de l'aigua a la Canyera és de la Junta de Compensació

L'alcalde de Llagostera va rebre ahir a les 12 del migdia la notificació de la querella presentada per l'empresa Rec Madral per delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordre públic, defraudació, danys i relatiu al mercat i als consumidors pels canvis en el subministrament a la urbanització la Canyera de Llagostera. El batlle del municipi, Fermí Santamaria, emfatitza que «la gestió de l'aigua de la Canyera no és responsabilitat de l'Ajuntament de Llagostera fins que la urbanització no sigui recepcionada pel consistori. L'actual responsable és la Junta de Compensació que pot contractar a qui cregui oportú». Segons la citació, Santamaria anirà a declarar el proper 7 de febrer al Jutjat número 1 de Girona. El batlle destaca que «el proper pas és reunir tota la documentació necessària que demostri que en la gestió de l'aigua no s'ha comès cap irregularitat».

Aquest dimecres es va fer pública la querella que l'empresa d'aigües Rec Madral ha presentat al Jutjat d'Instrucció 1 de Girona contra l'alcalde de Llagostera, el secretari municipal Norbert Bes, els responsables de la Junta de Compensació, que actualment és l'encarregada de facto de la gestió de l'aigua de la urbanització la Canyera, i els representants de les empreses FCC Aqualia i Aglomerats Girona, que hauran d'anar a declarar en les properes setmanes. Malgrat que el responsable de Rec Madral, Carles Mallart, va anunciar que presentaria querelles a diverses poblacions en sortir dels Jutjats de Santa Coloma de Farners fa uns dies, la recepció oficial de la querella en mans de Santamaria va tenir lloc ahir.

El batlle recalca que l'actual gestió de l'aigua de la Canyera no correspon al consistori, sinó a la Junta de Compensació, que és lliure d'escollir a quina companyia li encarrega la gestió de l'aigua del nucli llagosterenc, malgrat que l'objectiu sigui que se'n cuidi l'Ajuntament. «Nosaltres no hem signat res que no hagi estat supervisat pels meus serveis jurídics, tinc la consciència ben tranquil·la que tot el que s'ha fet es podia fer», subratlla Santamaria, afegint que «un cop hem tingut notificada la citació i s'ha admès a tràmit la querella, ens hem posat en contacte amb l'advocat Carles Monguilod per reunir tota la documentació necessària per facilitar el camí al jutge perquè pugui prendre una decisió que posi les coses al seu lloc».



Veu de la defensa

L'advocat de l'alcalde de Llagostera i del secretari Norbert Bes, considera que «és una querella que no té cap fonament en el seu relat fàctic, no hi ha cap conducta delictiva de les persones querellades i, per tant, en la instrucció del cas quedarà perfectament acreditat que és una querella que busca altres qüestions que són alienes al dret penal». La tasca dels propers dies consistirà en reunir tota la informació imprescindible per demostrar aquestes paraules als jutjats. En aquest sentit, «insisteixo que s'acreditarà al llarg de la instrucció que no hi ha cap conducta delictiva i tan bon punt sigui possible, demanarem que s'arxivi el cas i que no hàgim d'anar a judici», comenta Monguilod, afegint que «creiem en la justícia i els tribunals i a allà ho aclarirem tot». A partir del dia 7 de febrer, dia en què s'ha cridat Santamaria, hi ha un llistat de citacions per anar a declarar als Jutjats.